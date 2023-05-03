أبو رية: لم أتوقع نجاح دوري في الكبير أوي.. وأحمد مكي موهوب

أكد الفنان القدير كمال أبو رية أنه لم يتوقع نجاحه في مسلسل الكبير أوي 7 قائلاً: "لم أتوقع نجاح شخصيتي في مسلسل الكبير أوي في الجزء السابع و قلقت من دوري في مسلسل الكبير أوي، وبعد ما صورت قولت ياريتني ما صورت. ولم تشغلني مساحة الدور كونه ثلاث حلقات وكنت مبسوط في البلاتوه رغم قلقي من طريقة الشغل دي ".



تابع خلال لقاء له لبرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "الشغل مع شباب الكتاب على طريقة الورش مش مريح بالنسبة لي تعودت مع جيلي أن يرد إلينا النص كاملاً وان يكون ذو قضية ومايحدث الان وليس في كل الاعمال أن هناك شباب صغار بيعدوا مع بعض يكتبوا عمل فني قد لايكون ليس له علاقه بواقعنا وظروفنا على مستوى البلد أو الاقليم أوحتى الدولي ".



واصل: "كنت متوقع حد يتحدث ف الدرما عن الحرب الروسية الاوكرانية وتداعيتها ولم يشغل الشباب انفسهم بهذا الواقع والمرحلة وتاثيرها على الصعيد الاقتصادي والغلاء والتضخم على كافة المستويات وهو شأن يشهده العالم أجمع".



وعن أحمد مكي كفنان قال: شخص موهوب وعنده مساحة كويسة جداً وطلبت منه أن يزيد رصيده من الأعمال وأن لا تقتصر على الكبير أوي فقط وقلتله بعد طول عمر لازم تشوف رصيدك هيبقى إيه.. أنه لم يتوقع أن لم أغير شيئاً في دوري لاني أحترم المؤلف لكن أعرف أخد الشخصية بأدائي بشكل مختلف.

أنا جريء بشكل عام



وعن جرأته في اتخاذ القرارات في انتقاء الأدوار قال: أنا جريء بشكل عام في قراراتي ".