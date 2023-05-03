كمال أبو رية: متجوزتش بعد ماجدة زكي لأننا كبرنا.. وبحب أولادي قوي..فيديو

رد الفنان كمال ابو ريه على الكوميكسات المنتشرة على السوشيال ميديا سواء مايخص دوره في سوق العصر مع الفنان أحمد عبد العزيز أو فيفي عبده في مسلسل في طائر الحب قائلاً ك مش بتضايقني الكوميكسات على السوشيال ميديا وده حق الجمهور لو أنا على المسرح وبقدم دور والجمهور مشي المفروض مازعلش ده حقه لكن ازعل من نفسي لانه خليته مايقعدش ".



وعن قصة زواجه الممتدة لعشرين عاماً مع القديرة ماجدة زكي التي إستمرت 20 عاماً قال كمال أبو رية، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، : أم اولادي الثلاث كريم وأحمد وحبيبة تزوجنا مدة 20 عاماً وطلاقنا مر عليه 12 عاماً ولم نتحدث يوماً عن إمكانية الرجوع ".

انا بحبهم وهم بيحبوني



وحول عدم زواجه بعد إنفصاله عن ماجدة زكي قال : " لم افكر يوماً في ذلك لاننا كبرنا واولادي كبروا وانا بحبهم وهم بيحبوني وحبيبة هتزعل لو تزوجت هتزعل وهم يقيمون مع والدتهم لان لديها منزل كبير أما أنا فاتنقل في أماكن عدة "



