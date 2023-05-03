عادت للحديث من جديد.. امرأة تتهم ترامب بالتحرش بها جنسيًا.. تفاصيل

اتهمت امرأة تدعى جيسيكا ليدز أمام محكمة في نيويورك، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه تحرّش بها جنسيًا خلال رحلة بالطائرة بالولايات المتحدة في أواخر سبعينيات القرن الماضي.

وحسب وكالة “فرانس برس”، كشفت جيسيكا ليدز البالغة 81 عامًا، ما تعرضت له خلال الإدلاء بشهادتها في قضية الكاتبة والصحفية الأمريكية السابقة إي جين كارول التي تقاضي الرئيس السابق بتهمتي الاغتصاب والتشهير.

وأوضحت ليدز أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن أن "ترامب تحسسها في قسم مسافري درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك في العام 1978 أو 1979"، مضيفة: "لم يدر أي حوار.. حصل ذلك بشكل مفاجئ.. حاول تقبيلي وتحسس ثديي".

وكانت ليدز قد أطلقت اتّهامها هذا لأول مرة خلال مقابلة أجرتها معها صحيفة “نيويورك تايمز” قبل انتخابات عام 2016 التي فاز ترامب بها، حيث أنه خلال الحملة الانتخابية تلك، اتهمت نحو 12 امرأة ترامب بالتحرش جنسيا بهن.

مثل ترامب في مطلع أبريل، أمام القضاء في قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016 التي فاز بها على حساب كلينتون.

في حين ينفي ترامب التهم الموجهة إليه بشأن قضية الاغتصاب والتي تعد واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه في الانتخابات الأمريكية لعام 2024.