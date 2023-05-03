تخريب ونهب.. تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية بالسودان لاقتحام مسلحين

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأربعاء، عن تعرض مبنى الملحقية الثقافية للمملكة في السودان صباح أمس الثلاثاء إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، أعربت الخارجية السعودية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، داعية إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة.

وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

وكان الجيش السوداني، كشف في بيان جديد فجر اليوم الأربعاء، عن استمرار الميليشيا المتمردة في أعمال كسر ونهب البنوك حيث تعرض بنك فيصل الإسلامي وبنك المزارع والمال المتحد للسرقة، كما قاموا بكسر ونهب العديد من المحلات التجارية في منطقة محيط إستاد الهلال بأم درمان.

ولفت الجيش السوداني في بيانه إلى أن المتمردين قاموا أيضًا بنهب وقود من طلمبة مخطط اللؤلؤة.

وأشار “في إطار اعتداءاتهم المتكررة على البعثات الدبلوماسية بالبلاد، أبلغ السفير الهندي أنه تم اقتحام السفارة ونهبها واستباحتها تماما وسرقة بعض ممتلكات السفارة من قبل المتمردين، بما فيها سيارة برادو موديل 2017 باللوحة الدبلوماسية 2-25”.