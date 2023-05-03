على خطى سلمى الشيمي.. فوتوسيشن بمنطقة أثرية يثير غضب الإسكندرانية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا على موقعي السوشيال ميديا الشهير فيس بوك وإنستجرام تظهر فيها فتاة في فوتو سيشن تصوير بدون تصريح أثناء ممارستها لليوجا بمقبرة تيجران بكوم الشقافة بالإسكندرية.

وأثارت الصور غضب الإسكندرانية الذين أعربوا عن استنكارهم للاستهزاء بالمواقع الأثرية والإساءة لها من خلال تلك الصور، التي اعتبروها مشينة.

آثار الإسكندرية تتخذ قرارات حازمة

من جانبه، أعلن الدكتور خالد أبوالحمد، مدير منطقة آثار الإسكندرية، إحالة مدير ومسئولي منطقة آثار كوم الشقافة بالإسكندرية، ومشرفي الأمن والحراس للتحقيق العاجل، وذلك بسبب واقعة تصوير فوتوسيشن في حرم بمقبرة تيجران بكوم الشقافة بمنطقة كرموز وسط الإسكندرية.

جاء ذلك عقب وقال أبوالحمد، في تصريحات لصدى البلد، إنه جرى تحرير محضر للفتاة بمباحث الإنترنت بسبب إساءتها للآثار وللحضارة المصرية والتصوير بأوضاع غير مقبولة وبدون تصريح.

أول رد لبسمة السيد على الصور: قديمة ولم أقصد الإساءة

بدورها، أكدت بسمة السيد، صاحبة الصور، أن الصور قديمة وأنها لم تكن تهدف للإساءة للحضارة والآثار المصرية كما زعم الذين هاجموها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تحرص دائما على التقاط صور لها عندما تذهب لأي مكان.

وأشارت إلى أن الأمر عكس ذلك تمامًا، فقد كان هدفها من الصور إبراز عظمة الآثار المصرية، خاصة وأن لديها عددًا كبيرًا من المتابعين لمشاهدة هذه الصور.