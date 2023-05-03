وقف 4 حالات تعد على الأراضي بقري المحلة

باشر اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم استمرار فعاليات أعمال الموجة الـ 21، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية علي مستوي قري مركز المحلة.

وجاء ذلك تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش والمهندس محمد سمير نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.



كما أكد رئيس المدينة أنه تم تنفيذ 4 قرارات إزالة ، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قري مركز المحلة ، على مساحة 3 قيراط و 17سهم بما يعادل 643 متر مربع .

كما أشار إلى إزالة حالتين تعد لمتغير غير قانوني ، بنطاق وحدة محلة حسن ، على مساحة 200متر ، عبارة عن أعمدة حديدية و جمالون بدورثالث علوى ، وإزالة أعمدة خرسانية و حوائط بدور ثانى علوى .

كما تمت إزالة تعد على أرض زراعية ، على مساحة2 قيراط و 12 سهم ، بنطاق وحدة ميت الليث هاشم ، عبارة عن سور بالبلوك و فرشة خرسانية حول المساحة .

واضاف رئيس المدينة الى إزالة كشك ، على مساحة 6 متر ، بالتعدى على املاك الدولة ، بقرية بطينة التابعة لوحدة محلة ابوعلى .

وأكد رئيس المدينة ، على تواصل تنفيذ البرنامج الزمنى ، لإزالة كافة أشكال التعديات ، بالتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية ، وإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون .

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