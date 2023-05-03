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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وقف 4 حالات تعد على الأراضي بقري المحلة

تعديات ومخالفات بناء
تعديات ومخالفات بناء الغربية

باشر اللواء عمرو فكري، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى اليوم استمرار فعاليات  أعمال الموجة الـ 21، لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، بالتنسيق مع القيادات الأمنية والشرطية  علي مستوي قري مركز المحلة.

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وجاء ذلك تحت إشراف المهندس سامى حاتم و المهندس صلاح حشيش والمهندس محمد سمير نواب رئيس المدينة ،وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية.


كما أكد رئيس المدينة أنه تم تنفيذ  4 قرارات إزالة ، لتعديات على أراضى الدولة بنطاق قري مركز المحلة ، على مساحة 3 قيراط و 17سهم بما يعادل 643 متر مربع .

كما أشار إلى إزالة حالتين تعد لمتغير غير قانوني ، بنطاق وحدة محلة حسن ، على مساحة 200متر ، عبارة عن أعمدة حديدية و جمالون بدورثالث علوى ، وإزالة أعمدة خرسانية و حوائط بدور ثانى علوى .

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كما تمت إزالة تعد على أرض زراعية ، على مساحة2 قيراط و 12 سهم ، بنطاق وحدة ميت الليث هاشم ، عبارة عن سور بالبلوك و فرشة خرسانية حول المساحة .

واضاف رئيس المدينة  الى إزالة كشك ، على مساحة 6 متر ، بالتعدى على املاك الدولة ، بقرية بطينة التابعة لوحدة محلة ابوعلى .

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وأكد رئيس المدينة ، على تواصل تنفيذ البرنامج الزمنى ، لإزالة كافة أشكال التعديات ، بالتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية ، وإعلاء هيبة الدولة وسيادة القانون .

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