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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصادرة 7 أطنان ونصف لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك خلال حملات بالمنوفية

حملات تموينية
حملات تموينية

 تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود الأجهزة التنفيذية فى تشديد الرقابة الصارمة  على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة للوقوف على صلاحية المنتجات ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .


أكد الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة  عن قيام  إدارة المجازر وتفتيش اللحوم بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية  في شن حملات تفتيشية مكبرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لضبط السلع الفاسدة واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين؛ مشيرًا إلى أن تلك الحملات أسفرت عن تحرير (37) محضر جنح بإجمالى مضبوطات تزيد عن (7 طن و600كجم ) لحوم دواجن وأسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمى خلال شهر أبريل وذلك في الفترة من 24 مارس وحتى 25 أبريل 2023 ، لافتا إلى أنه تم اتخاذ اللازم حيال تلك الوقائع وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها. 

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فيما تمكنت اللجنة المشكلة أمس الثلاثاء برئاسة مدير إدارة المجازر بمديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع رئاسة حى غرب شبين الكوم وجهاز حماية المستهلك  خلال حملة تفتيشية مكبرة بنطاق الحى  من ضبط ( طن و 740 كجم ) لحوم مذبوحة خارج السلخانة ومنتهية الصلاحية وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم تحرير (5) محاضر وإخطار النيابة العامة لعمل اللازم في هذا الشأن 

وعلى صعيد آخر، واستمراراً في تنفيذ تكليفات محافظ المنوفية بتنمية الثروة الحيوانية وتقديم التحصينات اللازمة لحمايتها من الأمراض والأوبئة  لزيادة إنتاجيتها للنهوض بالاقتصاد القومي  ، أكد مدير مديرية الطب البيطرى على  استمرار أعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بنطاق المحافظة، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تحصين (373) ألف و(704) رأس ماشية من الأبقار والجاموس والأغنام بنسبة (99.9%) وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا فى تقديم كافة أوجه التسهيلات اللازمة  لتنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية من خلال  دعم صغار المزارعين والمربين وإقامة العديد من المشروعات والأنشطة الزراعية والإنتاجية والتي تساهم بدورها في خلق فرص عمل للشباب  وتحقيق عائد للأسر الريفية لتحقيق أهداف ومحاور التنمية المستدامة.

الطب البيطري محافظة المنوفية المنوفية حملات تفتيشية أسماك غير صالحة

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