عاجل
أقدم وأغرب أهرامات مصر.. معلومات لا تعرفها عن هرم سنفرو المنحني تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة ووالد ضحية أمه بالشرقية يكشف مفاجأة بشأن الجريمة| أبرز أخبار التوك شو استجابة لـ صدى البلد.. الداخلية تضبط الخارجين عن القانون بمنطقة صفط اللبن أخبار السيارات| سعر أرخص سيارة أودي في مصر.. 5 سيارات رياضية تغيرت أسعارها بالسوق المصري أخبار التعليم |تفاصيل التقديم في وظائف جديدة بأكاديمية البحث العلمي.. كلية الآداب جامعة القاهرة توضح كيفية إعداد ملف التقدم للترقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متى يتم الإعفاء عن المتهمين فى جريمة تزوير العملات..قانون العقوبات يجيب

عملات
عملات

وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات ، حيث تصل العقوبة في جريمة تزوير العملات إلى السجن المؤبد.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير العملات طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً في مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر في حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

تزوير العملات قانون العقوبات السجن المشدد هبوط سعر العملة تزييف العملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ميدو: رمضان صبحي أزمة كبيرة لبيراميدز أمام الأهلي

معجزة ربانية حيرت العلماء تحدث في جسد المريض عندما يؤدي هذه الصلاة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

كاف يورط الأهلي قبل مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

كيف توقف الحسد الذي أصابك في الرزق.. نصائح من أمين الإفتاء

بعد موافقة البرلمان نهائيا..ننشر تفاصيل مشروع قانون أكاديمية الشرطة

ملايين بالجملة.. اعترافات سوري: أصدقائي يقومون بتسهيل عملية تهريب النقد الأجنبي.. خاص

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

متى يتم الإعفاء عن المتهمين فى جريمة تزوير العملات..قانون العقوبات يجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

بفستان مجسم.. سارة سلامة تثير الجدل بأنوثتها

طريقة عمل البسبوسة بسهولة

بأكياس الثلج.. طرق علاج التهاب مفاصل اليدين

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ