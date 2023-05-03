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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأنبا أرميا يشهد مناقشة رسالة ماجستير بصيدلة عين شمس

كلية الصيدلة بجامعة
كلية الصيدلة بجامعة عين شمس

استقبل الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، نيافة الأسقف الأنبا أرميا مدير المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى فى رحاب كلية الصيدلة. 

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وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أماني أسامة كامل عميد الكلية والدكتور ريحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  والدكتور رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور رانيا حتحوت رئيس قسم الصيدلانيات.

حيث شهد سيادته مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الصيدلانية كارولين سليمان المعيدة بقسم الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر تحت عنوان "الاسبازومات المحملة بالايتراكونازول للاستخدام السطحي".

وعضوية لجنة الإشراف لكل من الدكتور ناهد داوود مرتضی أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس ورئيس اللجنة، والدكتور داليا عبدالرحمن عطية أستاذ ورئيس قسم الصيدلانيات وتكنولوجيا الصيدلة بكلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة ايناس مصطفى الموافی أستاذ مساعد الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وضمت لجنة التحكيم الدكتورة جيهان عبدالسميع عوض أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة عين شمس والدكتورة رحاب نبيل شما أستاذ الصيدلانيات والصيدلة الصناعية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة.

رحب الدكتور عبد الفتاح سعود بالأنبا أرميا لافتاً النظر لتأثيرة الكبير جداً فى مصر على التقدم العلمى فى صمت ومايقدمه المركز الثقافي الأرثوذكسى من إسهامات عديدة، متمنياً توثيق أعمال الخير ومساندة البحث العلمى التى قدمها المركز الثقافى القبطى الأرثوذكسى كى يكون مثال يحتذى به فى كل المؤسسات فى مصر لمساندة البحث العلمى الجاد.

وفى كلمته أعرب عن سعادته الشديدة وفخره بالرسالة المقدمة والتى تفوق رسالة ماجستير وليس فخره بالبحث المقدم فقط ولكن فخره بالعلم فى مصر كلها والشباب المصرى ومايقدمه من مشاركات بحثية ناصحاً الباحثة بالتمسك بالوطن لإحتياج الوطن لكل ابناؤه النابهين لكى يبنوه ويردو جميل الوطن الذى علمهم وساعدهم للوصول لهذا المستوى العلمى المرموق ، وضرورة نشر البحث المقدم للإستفادة منه فى إنقاذ حياة المرضى.

وذكر الأسقف الأنبا أرميا فى كلمته، أن أهل العلم هم الشهداء مع الملائكة عند الله، وأن هذا الخلق بكل ما فيه شاهد على وجود الخالق مستشهدا بآيات من القرآن الكريم.

كما استعرض الصراع الذى وقع فيه بعد التخرج بين حب الله وحب العلم، وترك العالم بإرادته وعاش فى الصحراء حتى عمل سكرتير لقداسة البابا شنودة الثالث وبعد فترة من العمل عاد يقدس العلم و أهل العلم وكل من يبذل حياته لبقاء الوطن ورفعة العلم مؤكداً أنه بعد تقديم الرسالة لهذه الباحثة سيفتح لها أبواب العمل خارج مصر ، ناصحها بألا تترك بلدها وتبذل أقصى ما فى وسعها لتستمر بالعمل فى بلدها مصر.

كما أعربت الدكتورة أمانى كامل ، عن سعادتها وفخرها بالمناقشة وطريقة عرض وتقديم الرسالة والدقة والإحترافية لافتة النظر  لنشر الباحثة ثلاث أبحاث فى مجلات دولية ذات معامل تأثير قوى يتعدى ال٦ فى Journal Q1 وهذا يؤكد أهمية الابحاث المقدمة بالرسالة والتأكيد على ضرورة السعى لتقديم منتج تسويقى من نتاج أبحاث كلية الصيدلة جامعة عين شمس.

وجاء ذلك بحضور لفيف و نخبة من الأساتذة المتخصصين بالكلية.

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الدكتور عبد الفتاح سعود جامعة عين شمس نائب رئيس جامعة عين شمس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي كلية الصيدلة Jobs Education

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