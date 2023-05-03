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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 2440 قضية تموينية متنوعة خلال شهر بالجيزة

قضية تموينية
قضية تموينية

تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين ومديرية التموين من ضبط ٢٤٤٠ قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي ٣٢١ طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.


وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.


وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.


وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحي زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط ٤٠ قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي ٢٢٧ طنًا و ٢٠ الف لتر  عبارة عن زيوت طعام وارز وملح وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم واسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق واعشاب وعصائر وسجائر  ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي وصلصه و مخللات ومطهرات وشيكولاته وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وبذور ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات البان وطحينة  وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.


وتضمّن التقرير ضبط ١٠٦١ قضية في مجال المطاحن والمخابر البلدية بإجمالي ٧٥ طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص.
 

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط ٦ قضية تموينية للإستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٢ طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة  تم تجميعها والإستيلاء عليها و ٤٦ بطاقه تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمه . 
كما تم ضبط ١٣٢٠ قضية في مجال المحال العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الإلتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلي جانب تحرير ٤ قضايا لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وارز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات ١٥ طن أرز وسكر ودقيق وتونه ومكرونه وسمن وبرغل وجبنه وتمور.

أحمد راشد محافظ الجيزة أسعار السلع الأساسية السلع الأساسية الطب البيطري اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة دهون حيوانية دقيق بلدي مدعم رؤساء الأحياء والمراكز سكر مدعم سلامة المواطنين صرف السلع المدعمة غير صالحة للاستهلاك

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