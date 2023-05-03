نشرة الفن.. بوسي تعود للظهور بلوك جديد بعد غياب.. وتوفيق عبد الحميد يكشف تطورات وضعه الصحي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الفنانة بوسي تعود للظهور بلوك جديد بعد غياب وتوفيق عبد الحميد يكشف تطورات وضعه الصحي.

تشهد دور العرض 7 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس" وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات الاجمالية.

كيفن كوستنر الفائز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في يناير الماضي، بعمل درامي، تزوج كريستين باومغارتنر عام 2004، وأنجبت منه ثلاثة أبناء.

كشف الفنان توفيق عبد الحميد تطورات وضعه الصحي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما أعلن سقوطه على ضهره للمرة الثانية، ما تسبب في تدهور حالته.

عادت الفنانة بوسي للظهور مرة أخرى، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الشاشة، بشكل جديد، وفق ما نشرته ابنتها مي نور الشريف عبر إنستجرام.

تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي فى أمستردام يوم 18 مايو الجاري، ضمن جولتهم الصيفية فى أوروبا.

اختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة.