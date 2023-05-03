نشرة الفن.. بوسي تعود للظهور بلوك جديد بعد غياب.. وتوفيق عبد الحميد يكشف تطورات وضعه الصحي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها الفنانة بوسي تعود للظهور بلوك جديد بعد غياب وتوفيق عبد الحميد يكشف تطورات وضعه الصحي.
محمد رمضان ينفرد بالصدارة.. تعرف على إجمالى إيرادات أفلام عيد الفطر
تشهد دور العرض 7 أفلام جديدة، تتنافس فى موسم الفطر السينمائي فى شباك التذاكر، وهم “هارلى” و"ابن الحاج أحمد" و"ساعة إجابة" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"رمسيس باريس" وفى السطور التالية نستعرض الإيرادات الاجمالية.
زوجة الممثل كيفن كوستنر تتقدم بأوراق طلب الطلاق للمحكمة
كيفن كوستنر الفائز بجائزة جولدن جلوب أفضل ممثل في يناير الماضي، بعمل درامي، تزوج كريستين باومغارتنر عام 2004، وأنجبت منه ثلاثة أبناء.
جسدي يصرخ.. الفنان توفيق عبد الحميد يكشف تطورات وضعه الصحي
كشف الفنان توفيق عبد الحميد تطورات وضعه الصحي، عبر حسابه على موقع فيسبوك، بعدما أعلن سقوطه على ضهره للمرة الثانية، ما تسبب في تدهور حالته.
بعد غياب.. الفنانة بوسي تعود للظهور بلوك جديد| شاهد
عادت الفنانة بوسي للظهور مرة أخرى، بعد فترة غياب عن مواقع التواصل الاجتماعي، وعن الشاشة، بشكل جديد، وفق ما نشرته ابنتها مي نور الشريف عبر إنستجرام.
مسار إجباري تحيي حفلا غنائيا في أمستردام.. 18 مايو
تستعد فرقة مسار إجباري لإحياء حفل غنائي فى أمستردام يوم 18 مايو الجاري، ضمن جولتهم الصيفية فى أوروبا.
الكوميديان الشهير جون سي رايلي يترأس لجنة تحكيم "نظرة ما" في مهرجان كان
اختير الممثل الأمريكي جون سي رايلي، لتولي منصب رئيس لجنة تحكيم مسابقة نظرة ما، في مهرجان كان السينمائي الدولي، المقرر إقامته في في الفترة من 16 حتى 27 مايو بعد مسيرة فنية ناجحة.