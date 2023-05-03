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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل سجود السهو قبل التسليم من الصلاة أم بعده ؟

صدى البلد

هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية.

 

وأجاب “شلبي”، قائلاً: إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

وأضاف ، أن سجود السهو لا يكون عند نسيان ركعة أو سجدة او التشهد الاوسط ولكن يكون حال الشك في الصلاة كأن يكون المصلي لديه شك في أنه صلى كم ركعة فإن شك أنه صلى ثلاث أو اربع ركعات بل يبني على الأقل ويصلي الرابعة وكذلك ان كان لديه شك هل صلى ثلاثة أم اثنين فليبن على الأقل ويأتي بالثالثة.

وأشار إلى أن المصلي يسجد سجدتين بعد التشهد الأخير، وقبل السلام مثل سجود الصلاة، ويقال فيهما من الذكر والدعاء ما يقال في السجود.

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هل سجود السهو قبل التسليم أم بعده ؟ 

قال الشيخ عمرو الوردانى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو سُنة، فإن لم يصلها الإنسان تكون صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك.

وأضاف الوردانى، خلال إجابته على سؤال «هل أسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟»، أن الذى نختاره أن يكون سجود السهو قبل السلام فيكون هذا السجود أما لزيادة فى صلاة أو نقصًا فيها، وأن السجود يكون قبل السلام فسجود السهو تارة كذا وتارة كذا، والأفضل أن يكون قبل السلام ولا يقرأ بعده شيئًا، ينهي التشهد والدعاء وإذا كمله سجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم، هذا في أغلب السهو.

وأشار الى أن الإنسان يسجد للسهو إذا نسي التشهد الأوسط أو نسي القنوت أى الدعاء فى صلاة الفجر، وذلك عند الشافعية أو من شك أنه صلى ركعتين أو ثلاثة فعليه أن يبني على الأقل وقبل أن يسلم يسجد سجدتين للسهو.

هل يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد ؟

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن سجود السهو يكون قبل التسليم من الصلاة وهو عبارة عن سجدتين يسلم بعد القيام منهما مباشرة دون قراءة التشهد مرة اخرى، ويعتبر سجود السهو سنة من تركه فصلاته صحيحة.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال ( هل يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد؟)، أن سجود السهو سُنة، فإن لم يصلها الإنسان فتكون صلاته صحيحة ولا حرج في ذلك، ولا يشترط بعد سجود السهو قراءة التشهد فنسجد سجدتين ونصلى.

وأشار الى أن من سجد للسهو بعد السلام فإنه يلزمه أن يسلم مرة ً أخرى ، أما التشهد فإنه لا يتشهد مرة أخرى .

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