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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رصد قطعتين أثريتين معروضتين للبيع بأحد المزادات بالمملكة المتحدة

وزارة السياحة والآثار
وزارة السياحة والآثار

نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في رصد أحد المزادات المقامة بصالة Swan fine Arts في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة تقوم بعرض قطعتين أثريتين مصريتين ضمن معروضاتها.


وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن وزارة السياحة والآثار قامت باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في لندن وكافة الجهات المعنية للعمل على الإطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين والتأكد من طريقة خروجها من مصر.

وأكد د. مصطفى وزيري أنه في حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة غير شرعية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن.

ومن جانبه قال الأستاذ شعبان عبد الجواد المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة أن القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء، لافتا إلى أنه ليس من الأخلاق عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطع فنية يمكن اقتنائها في المنازل بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها.

 

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