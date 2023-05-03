وزير الصحة: نقل أطنان من المساعدات الطبية إلى السودان خلال ساعات

ثمن الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير الصحة والسكان ، جهود محافظة أسوان في دعم العائدين من السودان سواء من المصريين أو الجنسيات الأخرى على كافة المستويات .

وقال عبدالغفار ، خلال تواجده بمعبر “ أرقين ” إن هناك توجيهات رئاسية لكافة مؤسسات الدولة للتواجد من أجل مساعدة الأشقاء في السودان ، والنازحين من كافة الجنسيات مشيراً إلى أن تم رفع درجة الاستعداد بمستشفيات أسوان والبحر الأحمر .

وأشار وزير الصحة ، إلي أنه تم تلقي عدد من الاتصالات من الأشقاء في السودان بشأن خروج عدد من المستشفيات من الخدمة مع نقص الادوية والمستلزمات الطبية ، موضحاً إنه بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المختلفة والمؤسسات الدولية ذات الصلة سيتم نقل أطنان كبيرة من المساعدات الي الاشقاء في السودان سواء من خلال المعبر البري أو البحري .