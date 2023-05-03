ضغوط إسرائيلية لاستعادة الجنود الأسرى لدى حماس مقابل خضر عدنان

تمارس العديد من الجهات السياسية والمؤسسات الشعبية في إسرائيل ضغوطًا واسعة على حكومة بنيامين نتنياهو من أجل عدم التفريط بورقة مساومة مهمة برأي الكثيرين وهي جثة خضر عدنان، في ملف الجنود الأسرى.

وترى أوساط سياسية وشعبية أنه على إسرائيل أن تساوم بكل قوة الفصائل الفلسطينية من أجل تسليم الجنود الإسرائيليين الأسرى أو جثثهم، مقابل تسليم جثة الأسير خضر عدنان أبرز قادة الجهاد الإسلامي والحركة الأسيرة.

وكان خضر عدنان فارق الحياة في زنزانته فجر الثلاثاء بعد خوضه إضرابًا عن الطعام استمر 87 يومًا، وهو ما أدى لتدهور خطير في حالته الصحية، حذَّر منه نادي الأسير الفلسطيني، قبل وفاته بأيام قليلة.

ولدى حركة "حماس" منذ سنوات 4 جنود إسرائيليين، هم: هدار جولدين، وشاؤول أرون، وأبراهام منغستوا، وهشام السيد، ولم تقدّم الحركة الفلسطينية أيَّ تفاصيل عنهم.

ونقلت القناة العبرية الـ7 بالتلفزيون الإسرائيلي عن عائلة الجندي الأسير هدار جولدين قولها إنه "يجب على الحكومة الإسرائيلية والجيش عدم تسليم جثمان خضر عدنان إلى عائلته حتى تعيد حماس في غزة جثماني هدار وأرون شاؤول إلى إسرائيل.

وأضافت: "يحظر على الحكومة أن تسلّم جثمان خضر عدنان حتى تعيد حماس هدار وأرون من غزة، هذه فرصة ذهبية لتصحيح الفشل المستمر، لا تفوتوها".

وقالت ليئا غولدين والدة هدار: "هذه ثاني جولة عسكرية مع غزة في عهد وزير الدفاع جالانت ورئيس الأركان الجديد هاليفي والتي انتهت أيضًا دون أي تغيير - الآن يجب تغيير المعادلة بإعادة الأسرى من غزة".

وقال تسور جولدين شقيق هدار في وقت سابق: "نشعر أنه تم نسيان أخي على مدار السنوات، وإسرائيل لا تفعل ما يكفي لإعادة الجنود الأسرى"، وفقًا للقناة العبرية ذاتها.

بدوره قال تسليل ترجمان صديق هدار: "للأسف لا يزال هدار في غزة منذ أكثر من ثماني سنوات ونصف السنة، وبقدر ما نشعر بالقلق، إلا أن الحرب في نظرنا لم تنته حتى يعود، هناك تعهد بذلك غير مكتوب بين قيادة الدولة وأولياء أمور الجنود الذين تم إرسالهم للمعركة.

وفي فبراير، هاجمت والدة هدار عضو الكنيست ميخائيل بيتون بسبب فشله في إعادة الجنود الأسرى، واتهمته قائلة: "أنت لم تفعل شيئًا وهدار بغزة منذ 8 سنوات ونصف السنة، أين كنتم؟!".



بدوره، قال أوفيك شاؤول شقيق الجندي أرون: "لقد كانت هناك فرص لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنهم".

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قال في لقاء مع عائلة شاؤول أرون، إن تأخر إطلاق سراح ابنهم سببه أن حركة "حماس" الفلسطينية تطالب بأشياء "يصعب تنفيذها".