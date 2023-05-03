عشان تقبض 1000 جنيه.. المستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة

العمالة غير المنتظمة تمثل جزءا أصيلا ومهمًا من منظومة العمل في مصر، وتعمل الدولة جاهدة للتخفيف عنها كونها أكثر الفئات تضررا من التبعات الاقتصادية الراهنة للحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من آثار سلبية.

إعانة العمالة غير المنتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة، إرسال الكتاب الدوري رقم (44) لسنة 2023، الصادر من قطاع الحسابات والمديريات المالية بالادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية، بشأن العمالة غير المنتظمة، إلى مديرياتها بالمحافظات.

وبحسب بيان، جاء ذلك بتوجيه من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم نحو إلزام كل الجهات الحكومية من وزارات ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة ذات الموازنات الخاصة والهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بإخطار إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بعقود المقاولات والتوريدات والخدمات المبرمة معها وعدم صرف أي مستحقات مالية لمقاولي تلك الأعمال، دون استيفاء شهادة معتمدة من إدارات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة تُفيد سداد مستحقات صندوق العمالة غير المنتظمة على كافة هذه العقود.

ويأتي ذلك التوجيه حرصاً من الدولة على تنفيذ خطة التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وانضمام مِهن أخرى إليها، وتوفير الرعاية الإجتماعية لها.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر يوم الاثنين عددا من القرارات والتوجيهات المهمة دعما لعمال مصر في احتفالية عيد العمال التي حضرها كبار رجال الدولة والوزراء ورجال الدين والقيادات السياسية والحزبية، وممثلو العاملين في كافة القطاعات من مجالس إدارة النقابات العامة، ومنها إنشاء صندوق إعانة الطوارئ للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، في حالات الطوارئ والأزمات، على تلك الفئة بشكل مستدام، ويُعظم العائد الاجتماعي والتنموى منه، والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للغير مستفيدين من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيه.

حسابات العمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة القوى العاملة ساهمت بــ1.4 مليار جنيه في المنحة الرئاسية التي أقرها الرئيس السيسي للعمالة غير المنتظمة خلال أزمة كورونا، كما قدمت تلك الحسابات لهذه الفئة منذ تأسيسها وحتى الآن أكثر من 2.5 مليار جنيه مِنح ورعاية إجتماعية وصحية في كافة المحافظات.

الفئات المستفيدة من المنحة

وكشف عبدالوهاب خضر، المتحدث الرسمي باسم وزارة القوى العاملة، عن الفئات المستفيدة من منحة العمالة غير المنتظمة (1000 جنيه)، مبينًا أنها لكل عامل يعمل في عمل غير دائم.

وقال خضر، خلال تصريحات إعلامية إن العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات التي تأثرت من أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تدعم العمالة غير المنتظمة باستمرار.

وبين أن المستحقين لـمنحة الألف جنيه هم العمالة غير المنتظمة (غير المعينين والمؤمن عليهم) في جميع القطاعات والمسجلين بعد تسجيلهم في منحة تسجيل العمالة غير المنتظمة، وليس بقطاعي البناء والتشييد والمحاجر والمناجم كما كان في السابق.

ولفت إلى أن وزير القوى العاملة أصدر قراراً يناير الماضي بتأسيس وحدة تنفيذية لإدارة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن هذه الحسابات لعبت دورًا في دعم العمالة غير المنتظمة، إذ دعمت المنحة الرئاسة التي كانت بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي بما يقرب من 5 مليارات جنيه خلال فترة كورونا.

وبين أن قرار الرئيس السيسي بإنشاء صندوق إعانة الطوارئ الجديد للعمالة غير المنتظمة، سيحول هذه الحسابات التابعة للقوى العاملة على مستوى الجمهورية لصندوق واحد، وهو ما سيتيح لفئات جديدة بالتسجيل والدخول للعمالة غير المنتظمة.

وعن إمكانية استفادة البائع المتجول من منحة العمالة غير المنتظمة قال: “لا يستطيع أي شخص بمفرده الاشتراك في هذه الحسابات في الوقت الراهن، ولكن تكون تابعة للمقاول الذي يعمل معه”.

كما كشفت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمن الاجتماعي، أن مشروع القانون الجديد يستهدف تعريف مصطلح العمالة غير المنتظمة في مصر، وهو يعرف العامل غير المنتظم على أنه عامل يعمل عمل غير دائم، ويتنقل من عمل لآخر.

وتابعت صابرين، خلال تصريحات إعلامية، أن التعريف يشمل أيضًا العامل الذي يمتهن أكثر من مهنة في نفس الوقت لتحسين دخله، مشيرة إلى أن القانون يضم فئات عمال الزراعة والمقاولات وتدوير المخلفات وعمال النقل والتوصيل والفئات المماثلة.

وأشارت إلى أن فئة الصيادين من أولى الفئات التي دخلت ضمن مبادرات دعم العمالة غير المنتظمة من خلال مبادرة بر أمان، التي قدمت دعم لهم من خلال توزيع مستلزمات صيد على 42 ألف صياد تقريبًا بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.

المستندات والخطوات المطلوبة

المستندات المطلوبة للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة 2023 على النحو التالي:

صورة البطاقة الشخصية للمتقدم وتكون سارية غير منتهٍ موعد تجديدها.

مستندات خاصة بعدم وجود دخل ثابت خاص بالعامل.

طلب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص.

شهادة الميلاد للمتقدم حديثة.

تقديم مستندات شاملة تحتوي على جميع المعلومات الشخصية.

خطوات ورابط التسجيل، وجاءت خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة على النحو التالي:

لينك الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي.

الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة بعد التسجيل من خلال رابط التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة.

الضغط عل إنشاء حساب جديد وإدخال البيانات المطلوبة بينها: "الرقم القومي تاريخ الميلاد - الموقف التأميني - الاسم رباعي - المهنة - الموقف من التجنيد - الحالة الاجتماعية- العنوان – رقم الموبايل".

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وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية الرسائل التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد العمال، من الشرقية، مشيرا إلى أنها تستهدف مصلحة الطبقة العاملة التي تمثل قوام بناء هذا الوطن.

وأشار زين الدين في تصريحات صحفية إلى أن الاهتمام بالعمالة غير المنتظمة التي تمثل الجزء الأكبر من قوة العمل في مصر أمر في منتهى الأهمية، مشيدا بتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تحتاج لاهتمام أكبر من الحكومة، لافتا إلى أن توجيه الرئيس بإنشاء صندوق إعانة للعمالة غير المنتظمة وصرف 1000 جنيه للعمال خطوة في منتهى الأهمية.

وأشاد محمد زين الدين، بتوجيهات الرئيس السيسي للحكومة أيضا بضرورة إصدار وثيقة جديدة من شهادة أمان لتغطية التأمين على العمالة غير المنتظمة، مؤكدا أن هذه الخطوة تحقق الأمان الوظيفي لملايين العاملين في القطاع غير المنظم.

وأكد النائب أن العمالة المصرية في الداخل والخارج فخر للدولة، لما يقومون به من دور وجهد واضح في مسيرة التنمية والمشروعات القومية، لاسيما في ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار زين الدين، إلى أن العمالة المصرية في الخارج يمثلون سفراء لمصر أمام العديد من دول العالم، مؤكدا أن هناك العديد منهم يمثلون قوة عمل كبيرة بالخارج.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الاهتمام بوجود قانون عمل متوازن يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، بما يساهم في الحد من البطالة من ناحية، وزيادة معدلات الإنتاج من ناحية أخرى.

واختتم النائب محمد زين الدين، بتوجيه التحية لعمال مصر الشرفاء، لما يقومون به من جهود على مر التاريخ في خدمة الوطن، والمساهمة في مسيرة البناء والتنمية الشاملة.