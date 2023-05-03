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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حاجة تضحك .. الغندور يعلق على انتقاد أمير مرتضى

صدى البلد

علق الإعلامي خالد الغندور، علي انتشار اخبار  بتعين أمير مرتضي منصور رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك .

وكتب الغندور ، من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " حاجة تضحك عمالين يتكلموا علي مين رئيس اللجنة وأن عيب أمير يكون رئيس اللجنة ، وأساسا أمير مش رئيس اللجنة ، وأمير شرح لينا علي اللاب توب حاجة وهو أول واحد وصل الاجتماع  هو وميدو واحنا دخلنا قعدنا علي كراسي طبيعية مالهاش علاقة مين رئيس ومين نائب ومين عضو ربنا يهدي ".

وعلق حازم إمام عضو اتحاد الكرة ، على قرار إنسحاب الزمالك من السوبر المصري أمام الأهلي.

ونشر حازم إمام عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، “مع كامل احترامي للجنة الانضباط  وقراراتها الا انى معترض اعتراض كامل على قرار اللجنة وهذه وجهة نظرى الشخصية وغير موافق تماما ويوجد ظلم كبير على نادى الزمالك”.

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