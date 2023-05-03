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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

كاميرا 50 ميجابيكسل.. تسريب مواصفات سامسونج Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S23
Samsung Galaxy S23 FE

حرصت شركة  سامسونج  خلال السنوات الماضية أن تطلق إصدار تابع لسلسة S ولكن معه حروف الـ FE الإضافية في إشارة إلى أن هذا الهاتف يحتفظ بالكثير من مميزات فئة إس الرائدة ولكن أقل قليلا في المميزات الإضافية التي تتميز بها إصدارات إس القياسية، وبالتالي هو أرخص في التسعير، وسمي S FE باسم إصدار المعجبين، يتميز بأداء سريع وكاميرا جيدة.

Samsung Galaxy S23 FE

كان آخر إصدار من نسخة الـ FE يتم طرحها مع موديل  سامسونج  جالاكسي S21 FE ، وهو إصدار "لايت" من Galaxy S21 بما يعني أنه نسخة مخففة من الإصدار القياسي على غرار ما تقدمه النسخ اللايت من التطبيقات المعروفة، تجدها بنفس المواصفات الأساسية فقط.

تستعد شركة سامسونج لطرح نسخة المعجبين من هاتف  جالاكسي  إس 23 في الربع الرابع من العام الحالي، بعد توقف عامين عن طرح الـ Fan Edition، وبالفعل بدأت التسريبات عن كل مواصفات الجهاز تنتشر على المواقع المتخصصة في التكنولوجيا.

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وفقا لمنشور على موقع GalaxyClub سيتم طرح هاتف Samsung Galaxy S23 FE مع كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل، وهو تحديث كبير بالمقارنة مع S21 FE الذي تم طرحه مع مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجابيكسل فقط، وسيتم تشغيله من خلال معالج Exynos 2200 من سامسونج ويحزم بطارية غير قابلة للإزالة سعة 4,500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقدرة 25 وات.

من المتوقع أن يأتي هاتف سامسونج جالاكسي إس 23 FE f بتكوينات مختلفة من حيث الذاكرة العشوائية وسعة تخزين، سيكون مع خيارات 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 128 أو 256 جيجابايت روم.

سامسونج سامسونج جالاكسي Galaxy S23 FE جالاكسي إس 23 Galaxy S21 Fan Edition Samsung Samsung Galaxy S23 FE

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