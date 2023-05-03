جامعة المنصورة تنظم مؤتمر "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة" بكلية التمريض

نظمت كلية التمريض المؤتمر الدولي العاشر ومؤتمر الدراسات العليا السادس بجامعة المنصورة بعنوان "الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية والرعاية الصحة " مكسب للطرفين".



وبحضور الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أشرف طارق حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض ، الدكتور اشرف شومة عميد كلية الطب، الدكتورة منال عيد عميد كلية الصيدلة، الشعراوى كمال المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية ،الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة، ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، ناهد قنديل وكيل كلية التمريض للدراسات العليا والبحوث و أعضاء هيئة التدريس ولفيف من أعضاء التدريس.

وأكد خاطر رئيس جامعة المنصورة أن الشراكة العلمية تهدف إلى تشجيع الأبحاث الطبية وتحسين جودة البرامج البحثية للجهتين بهدف إثراء منظومة البحوث الطبيَّة المزدهرة في الدولة، كما تساهم هذه الشراكة في توطيد التعاون بين الأطراف المؤثرة في الأوساط البحثيَّة، بالإضافة إلى خلق الفرص أمام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لمواصلة تعليمهم وتطوير مجالات مشتركة لدعم الأهداف البحثيَّة للجهتين.



كما أكد على أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسسات الأكاديمية في مختلف مؤسسات التعليم العالي بالدولة والمؤسسات الصحية، وبما يساهم في رفع الكفاءة المهنية والطبية، وتعزيز المخرجات التعليمية من خلال تأصيل وتعزيز البحث العلمي والابتكار، بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع والارتقاء بالرعاية الصحية وتوفير كافة التخصصات الطبية.

وقالت الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض إن جامعة المنصورة دائما رائدة وحاضنة للعلماء كما تسعى لخدمة المجتمع ويعكس هذا المؤتمر توجه الدولة ودعم مشاركة طلاب الدراسات العليا، و تتفق محاور المؤتمر مع رؤية مصر 2030 و التى من أهدافها الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته من خلال ضمان جودة الخدمات الصحية و دعم البحث العلمى و ربطه بالتعليم و التنمية.



وأضافت الدكتورة ناهد قنديل- وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا المؤتمر عقد لطرح أفكارا عن كيفية تقوية الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية و مؤسسات الرعاية الصحية بهدف ضمان إستمرارية تطبيق نتائج الأبحاث العلمية و تحسن التدريب العملى لطلاب التمريض و تحسين جودة الرعاية الصحية.



كما تهدف الرؤية أيضا إلى دعم مشاركة كل الفئات في التنمية و دعم تعزيز الشراكات قوميا و إقليميا ودوليا.

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