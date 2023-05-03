إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

كشفت تقارير تونسية، عن إجراء عاجل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، أحداث مؤسفة في المدرجات، مما أدى إلى تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الإفريقي، مطالبًا بإعادة اللقاء.



ووفقًا لـ إذاعة موزاييك التونسية أنها تواصلت مع مصدر مسئول من لجنة الانضباط بكاف أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس للنظر فى ملف مباراة الترجى ضد شبيبة القبائل الجزائرى.

وأشارت إن أعضاء اللجنة لم يتلقّوا حتى مساء الثلاثاء التقارير الخاصة بمباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة كل التقارير قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمصادقة عليها والإعلان عنها.

الترجي التونسي ضد الأهلي



يُذكر أن الترجي التونسي سيواجه الأهلي، يوم 12 مايو القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.