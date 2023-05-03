عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

صدى البلد

كشفت تقارير تونسية، عن إجراء عاجل للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بشأن أحداث لقاء الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري قبل مواجهة الأهلي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري، أحداث مؤسفة في المدرجات، مما أدى إلى تقدم الأخير بشكوى للاتحاد الإفريقي، مطالبًا بإعادة اللقاء.


ووفقًا لـ إذاعة موزاييك التونسية أنها تواصلت مع مصدر مسئول من لجنة الانضباط بكاف أن اللجنة ستجتمع يوم الخميس للنظر فى ملف مباراة الترجى ضد شبيبة القبائل الجزائرى.

وأشارت إن أعضاء اللجنة لم يتلقّوا حتى مساء الثلاثاء التقارير الخاصة بمباراة الترجي وشبيبة القبائل.

وأوضحت أن اللجنة ستقوم بدراسة كل التقارير قبل اتخاذ القرارات اللازمة من ثم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للمصادقة عليها والإعلان عنها.

الترجي التونسي ضد الأهلي


يُذكر أن الترجي التونسي سيواجه الأهلي، يوم 12 مايو القادم، ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الترجي الترجي التونسي شبيبة القبائل الجزائري كاف الأهلى دوري ابطال افريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الخطيب على تغيير منافس الأهلي في بطولة السوبر

اتظلم.. أول تعليق من حازم إمام على انسحاب الزمالك أمام الأهلي

إجراء عاجل من كاف ضد الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

هبوط غير مسبوق يضرب أسعار الحديد عالميا..ومفاجأة في قيمة الطن الآن بمصر

الأب المكلوم عاد من السعودية لدفن أمه ليفاجئ بمقتل ابنه| تفاصيل مؤلمة

180 جنيها دفعة واحدة|تراجع ملحوظ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار21 الآن

راجعة زي زمان| هبوط أسعار الفراخ.. متى تنخفض تحت الـ50 ؟

دخان فوق الكرملين| اللحظات الأولي لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي ..شاهد

ترشيحاتنا

ورطة إفريقية لمنافس الأهلي| الترجي التونسي مهدد بعقوبات صارمة.. و"كاف" يحسم الموقف غدا

بيان عاجل من أمريكا بعد محاولة اغتيال بوتين

الخطيب ومرتضى منصور..رموز الرياضة والفن يشاركون في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني|صور

اصبروا علينا.. ضياء رشوان للمصريين: ستشعرون بإيجابية الحوار الوطني خطوة بخطوة

عمرو موسى عن أسئلة المواطنين: الإجابة يجب أن تكون صريحة حتى ولو صادمة

وزير التعليم: توجيهات رئاسية بتذليل العقبات أمام الطلاب العائدين من السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تنفيذ مشاريع مشتركة.. مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع معهد الشارقة للتراث

تحذير عاجل من إعطاء العسل للأطفال في هذا العمر

أكثر 10 وظائف مطلوبة في العالم.. تعرف عليها

تحذير.. مدة الصلاحية الحقيقية للحوم والدجاج داخل الثلاجة

فيديو

عاجل| تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

الموضوع كبير..السبب الحقيقي لانسحاب الزمالك أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري «فيديوجراف»

عائد مرتفع ومميزات عديدة.. طرح شهادة استثمار جديدة في مصر

شاهد .. شمس الكويتية تطرح كليب يا متعلم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ