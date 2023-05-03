التنمية المحلية تخصص أرقام تليفونات وخطا ساخنا لتلقي شكاوى المواطنين

خصصت وزارة التنمية المحلية أرقام الموبايل التالية( 01103111761 - 01103111762 ) لغرفة العمليات وإدارة الأزمات لتلقي البلاغات الخاصة من المواطنين فيما يخص التعديات علي الأراضي الزراعية والبناء المخالف والتجاوزات في بعض الملفات الخدمية الي تهم المواطنين علي أرض المحافظات .

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك عن طريق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وأشارت وزارة التنمية المحلية إلي أنه تقرر عمل الخط الساخن لمبادرة "صوتك مسموع مسموع" التابعة للوزارة علي رقم 15330 للرد على استفسارات وشكاوى المواطنين اعتباراً من اليوم الأربعاء للعمل من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 2:30 ظهراً خلال الشهر الحالى وذلك لأسباب فنية.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء بضرورة تيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك عن طريق العديد من وسائل التواصل مع المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

وتستقبل مبادرة وزارة التنمية المحلية صوتك مسموع، الشكاوى من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتي تتيحها المبادرة عن طريق رقم “الواتس آب” (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني [email protected] ، ورقم الفاكس 33374892 الذي تم اضافة مؤخرا، وذلك تيسيرًا على المواطنين وضمان وصول شكواهم بسهولة والتفاعل والتواصل مع المسئولين لحلها بأسرع وقت .