عاجل.. والد ميسي يبلغ إدارة باريس سان جيرمان برحيل ليو عن النادي

أكدت تقارير صحفية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي سيرحل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، بنهاية الموسم.

ونشر فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الموثوق بشبكة “ سكاي سبورتس”، تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر”، أكد خلالها أن ميسي سيغادر الفريق الباريسي بعد أزمته الأخيرة المتعلقة بسفره إلى السعودية دون علم النادي.

وذكر رومانو أن خورخي ميسي والد اللاعب، أبلغ باريس سان جيرمان برحيل ابنه عن الفريق الشهر الماضي، بسبب المشروع الرياضي للنادي، لتأتي تلك الأزمة الأخيرة بسبب السفر إلى السعودية، لتصبح نقطة النهاية للطرفين.

وعاقب باريس سان جيرمان، ميسي، بالإيقاف لمدة أسبوعين، بسبب السفر إلى السعودية دون إذن مسبق.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.