بقى حقيقى .. كيف جسّد مصطفى درويش مشهد وفاته قبل وقوعه.. فيديو

لا يزال اسم الفنان الراحل مصطفى درويش يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم وفاته وحتى الآن، بسبب الصدمة التى تعرض لها الوسط الفني بموته المفاجئ.



وبعد تلقى أسرته العزاء مساء أمس داخل مسجد الشرطة وحضور عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم أحمد السقا ومصطفى شعبان وأشرف زكي ومحمد على رزق وإيمان العاصى ووائل عبد العزيز وصلاح عبدالله وصابرين وغيرهم من النجوم، تصدر اسمه مواقع التواصل الإجتماعي مجددا.





وبدأ عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ينشرون فيديو للراحل مصطفى درويش من مسلسل إلا أنا قصة ويبقى الآثر والذى كان يجسد فيها شخصية إيهاب وتوفى أثناء أحداث المسلسل بعد تلقيه صدمة من والدته وشقيقه عندما سمعهم عن طريق الصدفة برغبتهم فى الحصول على أمواله.





وفاة مصطفى درويش

أعلن “هاني درويش” وفاة شقيقه النجم مصطفى درويش، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب هاني درويش «البقاء لله.. توفي إلى رحمة الله تعالى شقيقي مصطفى درويش تشييع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد الحصري باكتوبر العزاء بأذن الله تعالى باكر عقب صلاة المغرب بمسجد الشرطة بالخمائل بالشيخ زايد".

آخر أعمال مصطفى درويش

وكان آخر أعمال الفنان مصطفى درويش مسلسل كامل العدد بطولة الفنانة دينا الشربينى ويتكون مسلسل كامل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، ومسلسل كامل العدد بطولة شريف سلامة، آية سماحة، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، جيهان الشماشرجي، عمرو جمال، والفنانة القديرة إسعاد يونس، المسلسل من تأليف يسر طاهر، رنا أبو الريش ومن إخراج خالد الحلفاوي.

بالإضافة إلى مشاركة مصطفى درويش فى مسلسل "تلت التلاتة إلى جانب الفنانة غادة عبد الرازق والفنانون محمد القس، أحمد مجدي، مي سليم، صلاح عبدالله، ليلى أحمد زاهر، تأليف هبة الحسينى، وإخراج حسن صالح.

وشارك الفنان مصطفي درويش أخر تغريدة له عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قبل وفاته بـ ٥ ساعات.

وكتب درويش عن كتاب إنهاء الماضي “هاتلي بـ٥٠٠ لو سمحت”.

كما أعلن الفنان مصطفي درويش في آخر تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قبل وفاته بعدة ساعات أنه يعاني من الأرق وقلة النوم.

وكتب درويش :"هو انا بس اللي مابقتش عارف انام ".

الموت المفاجئ للشباب

وبعد وفاة مصطفى درويش نرصد لكم فيما يلي أبرز المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول الموت المفاجئ…

الموت المفاجئ هو النهاية السريعة وغير المتوقعة لكل نشاط القلب، يتوقف التنفس وتدفق الدم على الفور في غضون ثوانٍ ، يصبح الشخص فاقدًا للوعي ويموت.

يختلف الموت المفاجئ عن السكتة القلبية المفاجئة (SCA)، توقف القلب المفاجئ هو فقدان مفاجئ لنشاط القلب بسبب عدم انتظام ضربات القلب، البقاء على قيد الحياة ممكن مع رعاية طبية سريعة ومناسبة.

الموت المفاجئ عند الأشخاص الذين يبدو أنهم يتمتعون بصحة جيدة تحت سن 35 أمر نادر الحدوث، إنه أكثر شيوعًا عند الذكور منه عند الإناث.

عندما يحدث الموت المفاجئ للمراهقين والشباب ، يكون ذلك أحيانًا بسبب أمراض القلب غير المشخصة مثل مرض القلب الوراثي، قد تتسبب مشكلة القلب غير المكتشفة في وفاة الشاب فجأة أثناء ممارسة النشاط البدني ، مثل ممارسة الرياضات التنافسية. ومع ذلك ، يمكن أن يحدث الموت القلبي المفاجئ في بعض الأحيان دون بذل مجهود.