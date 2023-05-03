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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

استجابة لصدى البلد.. الداخلية تشن حملات على التوكتوك في الشارع الجديد بشبرا

صدى البلد

استجابت وزارة الداخلية لما نشره موقع صدى البلد في بين الناس والذي يهتم بمشاكل المواطنين تحت عنوان "انتشار التكاتك وسيرها عكس الاتجاه يزعج سكان الشارع الجديد بشبرا الخيمة".


وأكدت وزارة الداخلية لـ صدى البلد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قامت بتوجيه الحملات المرورية للمنطقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


وأسفرت الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن سحب 81 رخصة قيادة وتيسير، وتحرير 75 مخالفة ونش، و80 مخالفة مرورية متنوعة، و65 مخالفة مركبة" توك توك" متنوعة .


كما نود الإشارة بأ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال الاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية الحملات المرورية السيارات المتهالكة الفوضى والعشوائية مديرية أمن القليوبية

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