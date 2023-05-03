استجابة لصدى البلد.. الداخلية تشن حملات على التوكتوك في الشارع الجديد بشبرا

استجابت وزارة الداخلية لما نشره موقع صدى البلد في بين الناس والذي يهتم بمشاكل المواطنين تحت عنوان "انتشار التكاتك وسيرها عكس الاتجاه يزعج سكان الشارع الجديد بشبرا الخيمة".



وأكدت وزارة الداخلية لـ صدى البلد أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قامت بتوجيه الحملات المرورية للمنطقة لحل المشاكل التي تواجه المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



وأسفرت الحملات الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن سحب 81 رخصة قيادة وتيسير، وتحرير 75 مخالفة ونش، و80 مخالفة مرورية متنوعة، و65 مخالفة مركبة" توك توك" متنوعة .



كما نود الإشارة بأ الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تدخر جهدا في مجال الاستجابة لشكاوي المواطنين والعمل على إزالة أسبابها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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