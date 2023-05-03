حزب حماة الوطن يشيد بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني

تابع حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شارك فيها تيارات مختلفة مثلت كل طوائف الشعب المصري.

وأشاد الحزب بالكلمة التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركين في الحوار الوطني، والتي أكد خلالها أن التحاور وتبادل الرؤى، يستهدف صالح الوطن ورسم ملامح الجمهورية الجديدة، للوصول إلى دولة ديمقراطية حديثة، ولوضع خارطة طريق لمستقبل واعد ومشرق يليق بأبناء مصر.

كما ثمن الحزب تأكيد الرئيس على تهيئة كافة السبل لإنجاح الحوار الوطني وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة، فضلا عن إعلان الرئيس المشاركة فى المراحل النهائية للحوار الوطني.

إن تأكيد القائمين على الحوار الوطني على وجود كافة الضمانات الموضوعية يؤكد الجدية في تنفيذ كافة المخرجات من أجل الصالح العام لمصر وشعبها.

ويشيد الحزب أيضا بالإعلان عن عدم المساس بالدستور أو أن يكون الحوار بديلا عن أي مؤسسة من المؤسسات الدستورية في الدولة.



إن التأكيد على أن جلسات الحوار الوطني علنية ولن يكون هناك اجتماعات سرية ضمانة حقيقية لطرح كافة القضايا وعرض كل وجهات النظر بشأنها بمنتهى الشفافية وهو ما سيحقق الأهداف المرجوة منه.



ويجدد حزب حماة الوطن، دعمه للحوار الوطني وما سيخرج عنه من توصيات من شأنها الارتقاء بكافة الأوضاع في مصر لصالح كل أبناء الوطن.