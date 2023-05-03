حسب بشرتك .. موضة ألوان صيف 2023

مع قدوم فصل الصيف تتزايد عمليات البحث من جانب الفتيات عن أفضل ستايلات واطلالات موضة الصيف وأفضل الألوان التي تناسب طبيعة هذا الفصل مع ارتفاع درجة حرارة الصيف.

وكان من الضروري أن يكون لذلك انعكاسا في عالم الموضة خاصة أن أغلب صممي الازياء يبحثون على كل ما هو جديد في عالم الموضة والألوان التي تعكس نظرة المرأة حول أفضل الاطلالات.

موضة الوان صيف 2023

وكشفت خبيرة الموضة والازياء أثير الحلوه عن موضة صيف ٢٠٢٣ لهذا العام، وتتمثل في:

- اللون الأبيض:

هذا اللون يتميز بالبساطة والهدوء ودائما تفضله جميع الفتيات خاصة في الصباح لما فيه انعكاس للنقاء والهدوء والأبيض عموما من الألوان التي تتناغم بسهولة مع أي درجة لون أخر كما أنه مناسب لذوات البشرة الداكنة.

-اللون الاحمر:

يشير هذا اللون الي الحيوية والانطلاق لذلك لا يمكن التغافل عنه في فصل الصيف ويعد من الألوان التي تجذب العين خاصة مع أصحاب البشرة الفاتحة والداكنة.

-الوردي الداكن:

احتل هذا اللون مكانا فريدا ومميزا ضمن الالوان التي تفضلها الفتيات في الصيف لما فيه من تألق وانعكاس الدفء والشعور بالبهجة والاشراقة وبمنح الفتاة مظهرا أنثويا مفعما بالحيوية والانطلاق ويحتل هذا اللون مكانة مميزة في موضة صيف ٢٠٢٣ عند الفتيات .

-اللون الازرق:

هذا اللون تفضله الفتيات لأنه يشعرهم بالصفاء ويناسب الأجواء الصيفية ويفضله اصحاب البشرة الفاتحة ويجعلها تبدو ساطعة ومشرقة

-اللون الاخضر:

يعد هذا اللون من الألوان المبهجة والفريدة وانعكاس الطاقة الإيجابية التي تتناغم مع الألوان الكلاسيكية بشكل خاص في فصل الصيف وباقي الالوان بشكل عام، وأتصور أن هذا اللون سيكون موضة هذا العام مع اللون الوردي كواحد من الخطوات الجريئة في عالم الموضة.

-اللون البرتقالي :

تعد درجة البرتقالي واحدة من درجات الظلال المتوقع أن يستخدمها مصممي الازياء بشكل غير طبيعي خاصة أن هذا اللون يشعر الفتاة بالراحة والانطلاقة والبهجة.