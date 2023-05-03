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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: كلمة الرئيس السيسي تعكس حرصه على تحقيق نتائج ملموسة بالحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب عبدالله لاشين، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أولى جلسات الحوار الوطني تعكس رغبة حقيقية من القيادة السياسية في الوصول إلى نتائج فعالة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة.

الانطلاق نحو الجمهورية الجديدة

وأكد النائب عبدالله لاشين في تصريحات له ،  أن الحوار الوطنى سيبقى الفرصة الأكبر والتاريخية لجميع القوى الوطنية، والسياسية للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بانعقاد جلسات الحوار الوطنى ومتابعة توصياته، يصبغ أهمية غير مسبوقة بمثل هذا الحوار، باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية


وأوضح النائب، أن إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار

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