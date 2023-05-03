بعد محاولة إغتيال بوتين.. زيلينسكي ينفي علاقته بالأمر

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأربعاء، مسوؤلية بلاده عن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد هجوم بطائرة مسيرة على مقر الرئاسة الروسية "الكرملين".



وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي في مدينة هلسنكي أثناء زيارته لفنلندا اليوم أن أوكرانيا لا تستهدف بوتين أو روسيا، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأضاف الرئيس الأوكراني إن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من الأسلحة لتجنيبها في مثل هذه الحوادث.



وأوضح زيلينسكي أنه يقاتل فقط من أجل حرية بلاده ، يدافع عن القرى والمدن داخل بلاده وأنه ليس لديه علاقة بالأمر، كما أشار إلى أفتقار أوكرانيا بمثل الأسلحة التي أستخدمت في الهجوم.