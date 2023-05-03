مقرر المحور الاقتصادي: الحوار الوطني قادر على دمج كل التصورات والآراء

قال مقرر المحور الاقتصادي بالحوار الوطني الدكتور أحمد محمود جلال أن الحوار الوطني قادر على استيعاب ودمج كافة الآراء والتصورات التي ستطرح خلاله، خاصة فيما يتعلق بالمحور لاقتصادي.

وأشار الدكتور أحمد محمود جلال - في كلمته - خلال جلسة نقاشية بالحوار الوطني والذي انطلق اليوم /الأربعاء/- إلى أن الاقتصاد علم قائم على التخصص، وبالتالي فإن عمل اللجان المختلفة داخل المحور الاقتصادي لن يكون به تضارب بل سترفع كل لجنة ما توصلت إليه ثم سيقوم مقرر المحور الاقتصادي والمقرر المساعد بتنقيح وتنقية ودمج هذه المقترحات والتصورات.

وأوضح أن الملف الاقتصادي يؤثر في كل القطاعات، فعلى سبيل المثال لن تتمكن الدولة من توفير تعليم جيد دون وجود تمويل كافي، ولن يكون هناك تمويل كافي دون اقتصاد قوي، موضحا أن اللجان الفرعية للمحور الاقتصادي ستناقش الملفات من منطلق التخصص ثم سيتم دمجها من خلال المستوى الثاني (مقرر المحور والمقرر المساعد).

وكانت فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، قد انطلقت اليوم /الأربعاء/، بقاعة المؤتمرات في أرض المعارض بمدينة نصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة واسعة من كافة القوى السياسية وأطياف المجتمع.

وشهدت الجلسة إذاعة كلمة مسجلة للرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلالها أن "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية"، ودعا كافة المشاركين إلى بذل الجهود لإنجاحه.

وشارك في الجلسة، أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني والمقررون والمقررون المساعدون باللجان، وأعضاء لجنة العفو الرئاسي، والشباب من القوى السياسية المختلفة، ورجال الدين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الجامعات والمراكز البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ومقدمو المقترحات بقضايا الحوار الوطني، والإعلاميون وكتاب الرأي، إلى جانب فئات أخرى.