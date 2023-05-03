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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

محاولات السطو على الحضارة المصرية|التنسيقية تنظيم صالونا عن التعريف بـ خطورة الأفروسنتريك

صدى البلد

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالونا نقاشيا، غدا الخميس، تحت عنوان "الأفروسنتريك... محاولات مستمرة للسطو على الحضارة المصرية".


يتناول الصالون مناقشة عدة محاور منها؛ ما هى حركة الأفروسنتريك، وكيفية التصدي للحملات المشبوهة ومحاولات السطو على الحضارة المصرية وتزوير التاريخ، والطرق القانونية لملاحقتها، واستغلالها في الترويج للتاريخ والحضارة المصرية، ومدى تأثير الحملات الشعبية في الرأي العام العالمي فيما يخص هذه المسألة.


يدير الحوار خلال الصالون أحمد مبارك عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الصالون، الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور خالد سعد، الخبير الأثري بوزارة السياحة، ولطفي سلمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد الدريني، رئيس قطاع الإنتاج الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

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