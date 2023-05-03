رسميًا .. موسيماني يقود أهلي جدة للعودة إلى الدوري السعودي

ضمن فريق أهلي جدة التواجد رسميا في الدوري السعودي “دوري روشن للمحترفين”، الموسم المقبل، بفوزه على مضيفه هجر، اليوم الأربعاء، في الجولة الـ30 من دوري أندية الدرجة الأولى (دوري يلو) قبل 4 جولات من نهاية المسابقة.

الأهلي تقدم في النتيجة عن طريق حسن العلي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من عمر الشوط الأول، قبل أن يأتي رد أصحاب الأرض في الشوط الثاني بهدف التعادل عن طريق جان مارك ماكوسو في الدقيقة 56.

وفي الوقت الذي كانت تتجه فيه المباراة للتعادل احتسب الحكم ركلة جزاء للأهلي بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ليسجلها الجزائري رياض بودبوز في الدقيقة السابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني، مهديًا الأهلي الانتصار.

ورفع الأهلي رصيده إلى 65 نقطة بفارق 15 نقطة عن الفيصلي صاحب المركز الخامس والذي تتبقى له 5 مباريات، علما بأن الأهلي يتفوق بأفضلية المواجهات المباشرة.

ويصعد أصحاب المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب لبطولة دوري روشن.

الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق للأهلي، هو المدرب الحالي لأهلي جدة.