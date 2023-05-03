اعتبارا من الغد.. مصرف قطر المركزي يرفع سعر الفائدة

أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن مصرف قطر المركزي قرر رفع ‎سعر الفائدة بـ 25 نقطة أساس اعتبارا من الغد.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، قد رفع اليوم، سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) إلى مستوى بين 5 بالمئة و5.25 بالمئة وهو المستوى الأعلى منذ 2007.

وشهد معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية تباطؤا، خلال شهر مارس الماضي، إلى 5 بالمئة قياسا بمستوى 6 بالمئة في فبراير 2023.

وتأتي خطوة الاحتياطي الفيدرالي، اليوم، استكمالا لإجراءات تشديد السياسة النقدية التي بدأها العام الماضي، والتي شملت سبع زيادات متتالية (أربع منها بمقدار 75 نقطة أساس، واثنتان في مايو وديسمبر بنصف نقطة مئوية، وواحدة بربع نقطة مئوية في مارس)، في وقت تواصلت فيه ضغوط التضخم خلال الأشهر الأخيرة.