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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أطعمة تهيج البواسير.. احذرها

صدى البلد

قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، الاطعمة التى تهيج البواسير و يجب الحذر منها .

 

الأطعمة التي تهيج البواسيرما يلي :-
. الأطعمة قليلة الألياف عند الإصابة بالبواسير، يوصى بالحدّ من تناول الأطعمة قليلة الألياف؛ فهذه الأطعمة قد تكون سببًا في حدوث الإمساك أو تفاقم حالة الإمساك لدى المصاب، وإثارة البواسير،ومن الأمثلة على الأطعمة قليلة المحتوى بالألياف الغذائية ما يأتي: الدقيق الأبيض: وتعدّ الباستا، والخبز الأبيض، والكعك، وغيرها من المنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض أمثلة على أطعمة قليلة بالألياف؛ إذ تخضع للمعالَجة وإزالة النخالة وجنين البذرة منها، وهو ما يُفقدها كمية من الألياف.
.منتجات الألبان: كالجبن والحليب، وغيرها من المنتجات المشابهة. اللحوم المعالجة: التي قد تزيد من فرصة الإصابة بالإمساك بسبب احتوائها على نسب مرتفعة من الصوديوم، وكميات قليلة من الألياف.
· اللحوم الحمراء: فهي تحتاج وقتًا أطول في عملية الهضم، لذلك قد تساهم في تحفيز حدوث الإمساك، لذا يجب الاعتدال في تناولها.
· الأطعمة الحارة بالرغم من أنّ الأطعمة الحارة قد لا تكون منخفضة الألياف دائمًا، إلا أنها قد تكون سببًا في تحفيز الأعراض المصاحبة للبواسير من ألم وانزعاج.
.  الأطعمة الغنية بالملح يُسفرعن تناول الأطعمة ذات المحتوى العالي من الأملاح حدوث الانتفاخ، وزيادة حساسية البواسير وقابليتها للتهيّج،إذْ إنّ الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح يساهم في احتباس السوائل في الجسم، وزيادة مقدار الضغط المؤثر على الأوعية الدموية، بما في ذلك الأوعية الدموية الموجودة في منطقة الباسور، لذا يتوجَّب على المصاب بالبواسير الحدّ من كمية الأملاح المستهلكة خلال .
. الأطعمة الحمضية كما ويوصى بالابتعاد عن تناول الأطعمة عالية الحموضة، التي قد تسبب تهيّج البواسير؛ ومنها الآتي: الفراولة. البرتقال. الخل. الأناناس. الجريب فروت. الكيوي.
· الأطعمة العالية بالدهون الأطعمة الغنية بالدهون قد تكون ثقيلة على الجهاز الهضمي، ويصعب هضمها، ومنها ما يأتي: اللحوم المقلية. الوجبات السريعة التي تحتوي على اللحم المفروم (البرغر). رقائق البطاطس. الآيس كريم.

أطعمة مفيدة للمصابين ما يلي :-
البروكلي. القمح. نخالة الشوفان. الفاصولياء. الفواكه الطازجة. الأطعمة الغنية بالحبوب الكاملة.

احتباس السوائل الألياف الغذائية الحبوب الكاملة الخبز الأبيض رقائق البطاطس

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