الغردقة تستمر في حملاتها التفتيشية على المحلات والمطاعم

واصلت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة برئاسة اللواء أشرف البيه، حملاتها التفتيشية الأسبوعية على المحلات والمطاعم، للتأكيد على سلامة الأغذية والتأكد من مصادرها ومدى صلاحيتها للاستخدام الآدمي، ومتابعة الأسعار ومدى توافر السلع الرئيسية.

عن ضبط عدة مخالفات متنوعة، كما وجدت الحملة محلات تعمل بدون ترخيص وبدون تصاريح إشغال وليس بها سجل بيئي، وعدم وجود حاويات محكمة الغلق تفتح بالقدم، وقد تم التنبيه على هذه المحلات التوجه لحي شمال لاستخراج التراخيص والتصاريح وتلافي جميع الملاحظات.

على الجانب الأخر شنت لجنة من مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، حملة على محلات اللحوم والأغذية بمدينة الغردقة، تنفيذا لتوجيهات الدمتور محمد السيد براوى مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر.

تكونت اللجنة من أطباء المجازر والتفتيش بالمديرية برئاسة الدكتورة رشا ربيع البکری، رئیس قسم التفتيش بالمديرية، والدكتورة نهال محمود، والدكتورة مروة حسین، طبيبات قسم التفتيش بالمديرية، والمهندس صلاح العمدة، معاون بيطري، وتمكنت من ضبط 46 كيلو مصنعات لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.