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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"البحر الأحمر الأزهرية" تشارك في اللقاء التحفيزي الثالث للمعلم المثقف

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

شارك وفد غفير من معلمي منطقة البحر الأحمر الأزهرية، ممثلين لجميع معاهد وإدارات المنطقة من رأس غارب شمالا حتى حلايب جنوبا، فى اللقاء التحفيزى الثالث للمعلم المثقف الذي عُقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وسجل عددا كبيرا من المعلمين أسماءهم وبياناتهم على موقع المشروع الوطني للقراءة للمشاركة. 

 

جاء ذلك بناء على التعليمات الواردة من رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، وتوجهيات الدكتور محمد حسانين عبد اللاه رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الازهرية، وعبد الناصر حسان، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب، وإشراف عرفات الطواب منسق المشروع الوطنى للقراءة بالمنطقة.

 

 

على الجانب الاخر نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة البحر الأحمر،  مأمورية تصوير لـ40 سيدة وفتاة بمقر المجلس القومي للمرأة بمدينة الغردقة، بالتعاون مع مصلحة السجل المدنى بالمدينة،  وذلك ضمن مبادرة "بطاقتك حقوقك"؛ حيث أدار فعاليات المأمورية، سامية فتحي، المقررة المناوبة لفرع المجلس القومي للمرأة بالغردقة. 

 

يأتي هذا المشروع من منطلق مسئولية المجلس القومى للمرأة، تجاه تعزيز دور المرأة وقيمتها فى المجتمع، وضمان حصولها على كافة حقوقها سواء الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو السياسية، وفى إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، والذى يهدف إلى تقديم الدعم اللازم لخدمة قضايا المرأة المصرية. 

الإدارة المركزية البحر الأحمر الأزهرية البحر الأحمر الأزهري المجلس القومي المعاهد الأزهرية

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