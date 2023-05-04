العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

عرض برنامج مصر جديدة، المذاع عبر قناة etc، للإعلامية انجي أنور، تفاصيل حالة طقس الخميس، محذرة وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس.



وأوضح التقرير، أنه الأرصاد تشير إلى أن درجات الحرارة مستمرة في الارتفاع، لتسجل ذروتها وتصل إلى 40 درجة مئوية على بعض من المناطق جنوب الصعيد، بسبب تأثر البلاد بكتلة هوائية حارة وهبوب الرياح الجنوبية الساخنة .

وتابع برنامج مصر جديدة، أن الأرصاد الجوية تتحدث عن نشاط الرياح المثيرة للرمال على مناطق من الصحراء الغربية على فترات متقطعة، وذرات من الأتربة العالقة من جنوب البلاد .

وانهى أن حذرت الأرصاد من الطقس ليلا، حيث تسود أجواء مائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، موضحة أننا خلال هذه الفترة الزمنية من فصل الربيع نتأثر بتذبذب درجات الحرارة، والتفاوت بين درجات الحرارة العظمى والصغرى.





درجات الحرارة

القاهرة العظمى 34، الصغرى 22.

العاصمة الإدارية العظمى 34، الصغرى 22.

6 أكتوبر العظمى 34، الصغرى 21.

بنهــــا العظمى 34، الصغرى 22.

دمنهور العظمى 32، الصغرى 21.

وادى النطرون العظمى 34، الصغرى 20.

كفر الشيخ العظمى 34، الصغرى 22.

المنصورة العظمى 33، الصغرى 21.

الزقازيق العظمى 34، الصغرى 22.

شبين الكوم العظمى 34، الصغرى 22.

طنطا العظمى 34، الصغرى 22.

دمياط العظمى 30، الصغرى 18.

بورسعيد العظمى 29، الصغرى 19.

الإسماعيلية العظمى 33، الصغرى 21.

السويس العظمى 34، الصغرى 22.

العريش العظمى 28، الصغرى 18.

رفح العظمى 28، الصغرى 18.

رأس سدر العظمى 29، الصغرى 20.

نخل العظمى 29، الصغرى 13.

كاترين العظمى 27، الصغرى 12.

الطور العظمى 30، الصغرى 20.

طابا العظمى 32، الصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 35، الصغرى 23.

الإسكندرية العظمى 31، الصغرى 18.

العلمين الجديدة العظمى 28، الصغرى 18.

مطروح العظمى 28، الصغرى 18.

السلوم العظمى 27، الصغرى 18.

سيوة العظمى 35، الصغرى 21.

رأس غارب العظمى 34، الصغرى 22.

الغردقة العظمى 35، الصغرى 23.

سفاجا العظمى 34، الصغرى 23.

مرسى علم العظمى 31، الصغرى 21.

الشلاتين العظمى 32، الصغرى 20.

حلايب العظمى 30، الصغرى 20.

أبو رماد العظمى 29، الصغرى 20.

رأس حدربة العظمى 29، الصغرى 20.

الفيوم العظمى 34، الصغرى 21.

بني سويف العظمى 34، الصغرى 21.

المنيا العظمى 35، الصغرى 19.

أسيوط العظمى 35، الصغرى 19.

سوهاج العظمى 36، الصغرى 20.

قنا العظمى 36، الصغرى 20.

الأقصر العظمى 37، الصغرى 21.

أسوان العظمى 38، الصغرى 22.

الوادي الجديد العظمى 36، الصغرى 21.

أبوسمبل العظمى 37، الصغرى 22.