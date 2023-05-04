أهالي الوادي الجديد يتوافدون على مستشفى الخارجة للتبرع بالدم لإنقاذ المصابين

استقبل مستشفى الخارجة التخصصي في الوادي الجديد عشرات المواطنين الذين توافدوا على المستشفى للتبرع بالدم لإنقاذ حياة مصابي حادث التصادم الذي وقع مساء الأربعاء على طريق الخارجة/أسيوط وأسفر عن مصرع ١٤ شخصا واصابة ٢٥ آخرين.

فيما ناشد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد المواطنين للتبرع بالدم لإنقاذ حياة المصابين، كما تقدم المحافظ بخالص التعازى لاسر الضحايا، ووجه بتقديم كافة الرعاية الصحية للمصابين.

وكان اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد تلقى بلاغا بالحادث، وتحركت على الفور ١٧ سيارة اسعاف التي تولت نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي للعلاج ونقل جثث الضحايا لمشرحة المستشفى.