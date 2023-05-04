عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الفيوم: عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

اجتماع شركة مياه
اجتماع شركة مياه الفيوم

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، بحضور اللواء مهندس وليد رسمى، رئيس مجلس إدارة شركة قها، والمهندس جمال محمد، رئيس قطاع المشروعات بشركة قها للصناعات الكيماوية، والمهندس أحمد فاضل، مركز الدراسات والتصميمات العمرانية، والمهندس مجدى صبحى، وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالشركة، ومهندسى الإشراف بالمواقع.

وصرح النجار بأن الهدف من الاجتماع هو المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى مركزى إطسا ويوسف الصديق، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز إطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق، واللذان تجاوزت نسب الأعمال بهما 85%، كما تمت مناقشة بعض البنود الخلافية والوصول إلى اتفاق بشأنها، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بخطى التنفيذ لجميع الأعمال والانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل، ومناقشة أعمال المد والتدعيم و الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة لمياه الشرب، والتى تتراوح أقطارها بين 710، و360، و400 ، و315 مم بمركز إطسا.

وأوضح أنه تم الاجتماع مع ممثلى شركة الإنتاج الحربى القائمة على تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة بطاقة إنتاجية 120 ألف متر٣ / يوم، وذلك بحضور الدكتور إسلام هلالى، عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وتناول الاجتماع دراسة وتقسيم البرنامج الزمنى لنهو الأعمال على 3 مراحل.

وأكد رئيس الشركة تقديم جميع التيسيرات المتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل بالمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية الجارية فى المواعيد المحددة وفقا للجداول الزمنية المقررة.

 

مياه الفيوم: اجتماع بدء انطلاق مشروع محطتي معالجة الصرف الصحي بأبشواي وأبو شنب

 

 

 

 

مياه الفيوم: الإنتهاء من إصلاح خط طرد الصرف الصحى بمنشية البكرى

 

f997e203-8efb-4e26-b964-61a0bd1f8cc1
f997e203-8efb-4e26-b964-61a0bd1f8cc1
8f99654d-e254-4115-98ca-4854f820a2f0
8f99654d-e254-4115-98ca-4854f820a2f0
26f2835f-6536-42f0-b3f1-665a609d400f
26f2835f-6536-42f0-b3f1-665a609d400f
b5ca0533-9ebd-445b-92e0-c5d5af0f1011
b5ca0533-9ebd-445b-92e0-c5d5af0f1011
الفيوم اخبار الفيوم مياة الشرب حياة كريمة إنجازات المبادرة الرئاسية مياه الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من اللاعبين الجدد.. ميدو يعلن عن أهم صفقة للنادي الأهلي

صدمة مدوية.. كولر يطلب إعارة صفقة الأهلي الجديدة

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

تعليق ميدو على قرار مجلس أبو ظبي بعد انسحاب الزمالك

هزة قوية تضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن بعد بيان المركزي

العاصفة تقترب| الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

760 جنيهًا.. مفاجأة غير مسبوقة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

تبدأ بـ500 جنيه.. منحة زواج بقانون التأمينات والمعاشات|كيف تحصل عليها؟

ترشيحاتنا

اندلاع حريق هائل بنادي بلدية المحلة.. والدفع بـ 3 سيارات إطفاء |شاهد

أصيب بها الفنان أحمد إبراهيم.. نصائح لتجنب حدوث جلطة المخ

مفاجأة في أسعار الدولار والذهب العالمية.. اعرف التفاصيل

مصر تعزي صربيا في ضحايا واقعة إطلاق نار بمدرسة العاصمة بلجراد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 4 مايو 2023

طارق يحيى يوجه تساؤلاً للأهلي بسبب كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذروا أخذ التليفون والشاحن إلى الحمام.. نهاية مأساوية لمراهقة في إيطاليا| تفاصيل

الإفراج عن الأعلاف| الدواجن تنخفض لهذا السعر

سوء استغلال الأبوة.. بلوجر يستخدم ابنه لزيادة المشاهدات على حساب صحته

نجم يبلع كوكبا.. وتحذير من حدوث هذا الأمر للأرض بعد سنوات

فيديو

عاجل.. تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

أوضاع مخلة.. اعترافات مثيرة لـ دجال العراق بعد القبض عليه/ فيديو جراف

مفاجأة كبيرة.. خسائر الزمالك بعد الانسحاب من السوبر/ فيديو جراف

تطور خطير.. كيف استهدفت أوكرانيا قتل بوتين ورد الكرملين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: كيف تُصبح اَلْمُخْرِج الوحيد لقصتك؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : حوار لمستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ