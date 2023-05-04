مياه الفيوم: عقد اجتماعات دورية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بمقر الشركة بمحطة تنقية مياه الشرب بقحافة، بحضور اللواء مهندس وليد رسمى، رئيس مجلس إدارة شركة قها، والمهندس جمال محمد، رئيس قطاع المشروعات بشركة قها للصناعات الكيماوية، والمهندس أحمد فاضل، مركز الدراسات والتصميمات العمرانية، والمهندس مجدى صبحى، وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة بالشركة، ومهندسى الإشراف بالمواقع.

وصرح النجار بأن الهدف من الاجتماع هو المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لجميع مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” فى مركزى إطسا ويوسف الصديق، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع إنشاء خزان ورافع مياه يادم غالب بمركز إطسا وخزان ورافع مياه كحك بمركز يوسف الصديق، واللذان تجاوزت نسب الأعمال بهما 85%، كما تمت مناقشة بعض البنود الخلافية والوصول إلى اتفاق بشأنها، مع التأكيد على ضرورة الإسراع بخطى التنفيذ لجميع الأعمال والانتهاء منها بنهاية الشهر المقبل، ومناقشة أعمال المد والتدعيم و الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة لمياه الشرب، والتى تتراوح أقطارها بين 710، و360، و400 ، و315 مم بمركز إطسا.

وأوضح أنه تم الاجتماع مع ممثلى شركة الإنتاج الحربى القائمة على تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة مياه العزب الجديدة بطاقة إنتاجية 120 ألف متر٣ / يوم، وذلك بحضور الدكتور إسلام هلالى، عن مركز البحوث والاستشارات الهندسية بجامعة الفيوم، وتناول الاجتماع دراسة وتقسيم البرنامج الزمنى لنهو الأعمال على 3 مراحل.

وأكد رئيس الشركة تقديم جميع التيسيرات المتاحة لضمان الدفع بمنظومة العمل بالمشروعات والإسراع بمعدلات التنفيذ مع مراعاة مطابقة المعايير الفنية والتشغيلية لضمان الانتهاء من جميع الأعمال التنفيذية الجارية فى المواعيد المحددة وفقا للجداول الزمنية المقررة.

f997e203-8efb-4e26-b964-61a0bd1f8cc1

8f99654d-e254-4115-98ca-4854f820a2f0

26f2835f-6536-42f0-b3f1-665a609d400f