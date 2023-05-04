برلمانية: كلمة الرئيس في الحوار الوطني خارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة

أكدت د.شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أولي جلسات الحوار الوطني ، تعكس الرغبة الحقيقية من القيادة السياسية في الوصول الي نتائج فعالة تحقق أهداف الجمهورية الجديدة مشيرة إلى أن الكلمة تمثل خارطة طريق للوصول للجمهورية الجديدة .

وأكدت "نبيه" ، في تصريحات صحفيه لها اليوم أن الحوار الوطنى سيبقى الفرصة الأكبر والتاريخية لجميع القوى الوطنية، والسياسية للمشاركة بفاعلية فى صناعة المستقبل والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة.

و أوضحت عضو النواب أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانعقاد جلسات الحوار الوطنى ومتابعة توصياته، يصبغ أهمية غير مسبوقة بمثل هذا الحوار، باعتباره أهم منصة حوارية تعتمد على الشفافية والمبادئ الوطنية.

واكدت نبيه " ان إدارة الحوار الوطني نجحت في خلق حالة من التوافق والتلاحم بين فئات الشعب ومن ثم هذه الحالة تسهم بما لا يدع مجالاً للشك في صناعة المستقبل والجمهورية الجديدة وتحقيق خطط التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة. من خلال إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بكل جدية على إنجاح هذا الحوار .

وأشارت “ نبيه”، أن الحوار الوطنى فرصة جيدة للأحزاب السياسية لإعادة بناء علاقتها بالمواطن المصري، وتعزيز وجودها في الشارع، مؤكدة ان الزخم الذي خلقه الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عن دعوته، غير مسبوق، الأمر الذي يؤكد تعطش الشارع المصرى لهذا النوع من التفاعل الوطني من أجل مصلحة الوطن والمواطن .