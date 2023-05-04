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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل بسكويت رول

بسكويت رول
بسكويت رول

يقدم الشيف أحمد سعيد طريقة عمل بسكويت رول،فالجميع يفضل تناوله كبار وصغار كما انه يناسب الفطار ورحلات التنزهة .

طريقة عمل ليزي كيك من 2 باكو بسكويت سادة فقط

طريقة بسكويت اللوز  فى دقائق

المقادير بسكويت رول

3 أكواب دقيق
1/4 كوب كاكاو بودرة
1 كوب سكر بودرة
كوب زبدة بحرارة الغرفه
بيضة
ملعقه ص فانيليا
رشة ملح


 
الطريقة بسكويت رول

- نضع الزبده مع السكر بالمضرب ثم البيضة والملح والفانيليا ويضرب ومن ثم الدقيق تدريجيا ونعجن لحد ما تتماسك وتكون لينه وممكن ماتحتاجي للدقيق كله اهم شي تكون لينه عشان ماتتكسر عند اللف
- ثم نقسم العجينة لقسمين وقسم من أحدهما نضيف عليه الكاكاو البودرة ونعجنه كويس لحد ما تاخد لون الكاكاو ثم نحط كل قسم بنايلون عالثلاجة لمدة 15 دقيقة
- ثم تخرج ونفردها كل قسم على ورق الزبده او نايلون وتوضع فوق بعض وتلف رول وتقطع وتدخل الثلاجه لتتماسك ثم تخبز بالفرن علي درجة حراره 1

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