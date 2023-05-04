نقيب المحامين: الأعضاء المتعاملون مع الأفراد غير ملزمين بالفاتورة الإلكترونية

أكد نقيب المحامين، عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير ملزمين بالتسجيل في نظام الفاتورة، وكذلك جميع المحامين العاملين في مكاتب محامين.

وأوضح خلال اجتماعه مع النقابات الفرعية ، أن أغلب المكاتب الكبرى والتي لا تمثل نسبة 10 % هم من قاموا بالتسجيل في نظام الفاتورة الإلكترونية، وكل مكتب منهم به أكثر من 20 محاميًا غير ملزم بالتسجيل، لأن من يصدر الفاتورة هو صاحب المكتب وليس أحد غيره.

وأشار إلى أن وزير المالية كان يعتقد أن المحامي فقط صاحب المكتب من يمتلك بطاقة ضريبية، وما دونه لا يملك، لكن للأسف منذ عام 2005 النقابة سلمت المحامين لمصلحة الضرائب، عندما تم فرض الخدمات وتدرج القيد بالبطاقة الضريبية، وأصبح هناك 420 ألف ملتزم بدفع الضريبية.