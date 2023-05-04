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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

زيلينسكي: ندعو إلى إنشاء محكمة خاصة لإدانة العدوان الروسي

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمة له بمقر المحكمة الجنائية الدولية، إنّه يتم العمل على تعزيز دفاعات بلاده كي تكون جاهزة دائما، مشددًا على ضرورة أن يحترم العالم القيم والحرية والعدالة وأن تحل محل الحرب، داعيا إلى إنشاء محكمة من أجل محاكمة وإدانة جريمة العدوان.

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وأضاف زيلينسكي، في كلمته التي نقلتها شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن 6139 جريمة حرب قام بها الروس، مشيرًا إلى أن الجرائم الروسية أدت إلى مقتل 207 اوكرانيين من بينهم 11 طفلا وأكثر من 400 جريح خلال شهر واحد، وفي الأمس، قتلت روسيا 23 شخصا وخلفت وراء عملياتها 49 جريحا، كما احتلت القرم من قبل، حيث تجاوز عدد الضحايا الآلاف، كما قتلت الصواريخ الروسية مدنيين، ونفذت الملايين من الضربات الصاروخية في الدونباس.

وأثناء كلمته، طلب الرئيس الأوكراني من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا العمليات العسكرية في بلاده.

وشدد، على أن الجريمة الأصلية التي ارتكبتها روسيا في بلاده هي العدوان، مشيرًا إلى أن العدالة والمحاكم من شأنها إدانة الجناة ومرتكبي الجرائم على غرار محاكم نورنبرج، مشددًا على أن الجرائم الروسية في بلاده تعبر عن الشر.

زيلينسكي فولوديمير زيلينسكي المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الأوكراني الروس القاهرة الإخبارية

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