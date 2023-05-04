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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتفقد مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

صدى البلد

أجرى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، اليوم، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة بني سويف، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة، وذلك بعد قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتحريك سعر السولار، اعتبارًا من الــ 2 صباح اليوم ، وما نتج عته من زيادة بنسبة" 10 % عن قيمة التعريفة السابقة "على جميع خطوط سير السرفيس والتاكسي وسيارات الأجرة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية بين مراكز المحافظة، والمحافظات الأخرى.

وحرص المحافظ على لقاء عدد من الركاب ، واستفسر منهم على مدى التزام السائقين بتحصيل التعريفة المقررة، ووضع ملصقات توضح خط السير لكل سيارة، وقيمة التعريفة علي الزجاج الأمامي للسيارات ، وتعليق بانرات بتعريفة جميع خطوط السير الداخلية والخارجية على بوابات دخول وخروج الموقف، مشيرا إلى أن المحافظة ، قد وفرت خطوط ساخنة لاستقبال شكاوى المواطنين لسرعة التعامل مع أية مخالفات ،  وذلك على الخطين الساخنين "114 محافظة،و " 136 مرور"، بجانب تخصيص رقم على الواتس آب "01018460099".

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وتبادل المحافظ الحوار مع السائقين، مشددا على ضرورة الالتزام بالتعريفة التي أقرتها المحافظة ، عقب ترؤسه لاجتماع اللجنة المختصة من المواقف والمرور، لتحديد نسبة الزيادة  في قيمة التعريفة ، والتي تم مراعاة مجموعة من المعايير والأبعاد منها مسافة كل خط سير ، وعدد الرحلات،  وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقًا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين

حيث وجه المحافظ مسؤولي المواقف والمرور ورؤساء الوحدات المحلية بالتواجد على مدار الساعة بالمواقف ومحطات الوقود ،وتكثيف الحملات المرورية على الطرق والشوارع والميادين الرئيسية لمتابعة انتظام الخدمة ومنع كافة أوجه استغلال المواطنين وعدم الالتزام بالتعريفة القانونية المعتمدة، واتخاذ التدابير اللازمة لمنع توقف أو تأثر الخدمة بأي طارئ،مؤكدا على أن المحافظة لن تسمح بأى أمر من شانه تعطيل مصالح المواطنين

رافق المحافظ خلال الجولة : اللواء حازم عزت السكرتير العام ، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، الأستاذ هاني الجويلي رئيس المدينة ، العميد طه عبد التواب مدير الإدارة العامة للمرور ، المهندس طارق على حسن مدير مشروع المواقف

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية ،قد اجتمعت "أمس الأربعاء" لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي، ونظراً  لزيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية ، حيث  قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع فى السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة 2من صباح اليوم الخميس "، مع تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن .

محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
محافظ بني سويف يتفقد عدداً من مواقف السيارات لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة
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