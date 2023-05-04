أكبر تعبئة منذ عقود.. الشرطة البريطانية تعلن جاهزيتها لحفل تتويج الملك تشارلز

طمأنت السلطات البريطانية، اليوم الخميس، المواطنين حيال أمن مراسم تتويج الملك تشارلز، وذلك بعد اعتقال رجل يشتبه أنه مسلح قرب قصر باكنجهام، مؤكدة أنها ستنشر أكثر من عشرة آلاف شرطي خلال حفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته كاميلا السبت المقبل، حسبما أفادت اسوشيتيد فرانس برس.

وبعد سبعين عاما على تتويج الملكة إليزابيث الثانية، تستعدّ بريطانيا لتتويج ملكها الجديد.

وينتظر أن يصطف عشرات آلاف الأشخاص من بريطانيين وسياح على طول الطريق الذي سيسلكه موكب تشارلز وكاميلا إلي قصر باكنجهام.

ودعي حوالى 2300 شخص لهذا الحفل بينهم مئة رئيس الدولة.