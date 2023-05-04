خطوات الحصول على سيارات ذوي الاحتياحات الخاصة| اعرف الفئات المستحقة

تسعي الحكومة إلي تقدم كافة خدماتها ل ذوي الاحتياجات الخاصة بكل سهول ويسر من بينها إمكانية الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة معاقين معفاة من الجمارك.

الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

يسعى الكثيرون من ذوي الهمم إلى معرفة خطوات و شروط الحصول على سيارة معفاة من الجمارك فضلا عن طريقة حجز الكشف الطبي اللازم الحصول علي السيارة .



الفئات التي تستحق سيارات المعاقين

وتشمل الحالات التي يمكنها الحصول على سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة معفاة من الجمارك تشمل مايلي :

- ذوو الإعاقة في أحد اليدين أو كلاهما : مثل بتر أسفل الكوع واستخدام ذراع صناعي للتحكم في اليد وهكذا.

- الفئات التي يمكنها الحصول علي سيارة معفاة من الجمارك تشمل أصحاب الإعاقة في الأطراف السفلية القدمين : مثل وجود بتر لجزء في القدم أو بعض التشوهات في الرجلين، أو وجود شلل نصفي اصبح لا يتحكم بإحدى القدمين.

الأوراق المطلوبة لحجز سيارة معفاة من الجمارك

- يجب إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي

- تتضمن الأوراق المطلوبة لحجز سيارة معفاة من الجمارك صورة من بطاقة الخدمات الاجتماعية

- كما تشمل المستندات المطلوبة أيضا تقارير طبية تؤكد الحالة المرضية ونوع ودرجة الإعاقة

-لابد من تقديم رخصة قيادة ضمن الأوراق المطلوبة عند حجز سيارة معفاة من الجمارك.

حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول علي سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة

ويتم حجز مواعيد الكشف الطبي من خلال مجموعة من الخطوات من أجل الحصول علي سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة حيث أتاحت وزارة الصحة حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك يوميا، في تمام الساعة الواحدة ظهرا بأيام العمل الرسمية.

- تتضمن الخطوات الدخول والتسجيل موقع المجالس الطبية.

- ويقوم المواطن فى هذه الخطوة بالضغط على حجز الكشف.

- فيما تشمل خطوات سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة قيام المواطن بكتابة البيانات المطلوبة الخاصة باسم الشخص ونوع الإعاقة.

- وتتضمن الخطوات الخاصة حجز الكشف الطبي للحصول علي سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة اختيار اسم المستشفى الراغب في إجراء الفحوصات به.

- ثم في هذه الخطوة يتم تحديد موعد الكشف المناسب لذوي الاحتياجات الخاصة الراغب في الكشف.

- ثم يقوم مقدم الطلب بالضغط على حفظ ثم يلتقي رسالة تأكيد الحجز.