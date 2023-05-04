وزير الشباب الكويتي يترأس وفد بلاده باجتماع لجنة وزراء الشباب والرياضة الخليجي بمسقط

ترأس وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري اليوم الخميس وفد دولة الكويت المشارك بأعمال الاجتماع ال 36 للجنة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أقيم في العاصمة العمانية مسقط.



وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز العمل الشبابي المشترك بين دول المجلس وضرورة تطويره بما يحقق تطلعات الشباب الخليجي.



كما تم التشديد على العمل لتذليل كافة السبل أمام الشباب للابداع والتميز عبر تنظيم البرامج والانشطة والملتقيات الشبابية المشتركة لتبادل الخبرات والتجارب وفق خطط واضحة.



وأشادت اللجنة بالمقترحات التي قدمتها دولة الكويت لتطوير العمل الشبابي معتبرة أن اختيار الكويت لترؤس لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة للخطة الاستراتيجية للجنة لرسم خطط وسياسات مشتركة للارتقاء بالبرامج والانشطة الشبابية الخليجية دليل على تميز العمل الشبابي بالكويت.



وشددت اللجنة حرصها على تكثيف الانشطة والبرامج المقدمة للشباب تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس بضرورة دعم الشباب بكافة المجالات.