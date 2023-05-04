عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن .. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة

الأردن - علم
الأردن - علم

أصدر  البنك المركزي الأردني، قرارا برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الأحد القادم.

وفي بيان له؛ قال المركزي الأردني : رفع أسعار الفائدة يأتي في إطار متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي للأردن. 

وأعرب-  المسؤول الأول عن السياسة النقدية في المملكة - عن ارتياحه تجاه المستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة خلال عام 2022 والفترة المتاحة من عام 2023.

وأشار البنك إلى متابعته لآخر المستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة.

البنك المركزي الأردني قرر في فبراير الماضي رفع أسعار الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية في العالم، التي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.2 بالمئة في عام 2022.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، سعيا منه لضمان استقرار الأسعار.

عاجل.. البنك المركزي الأردني يرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس

تعاون جديد بين البنك المركزي ونظيره الأردني في الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية

الأردن البنك المركزي اسعار الفائدة الفيدرالى الامريكى رفع أسعار الفائدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

الأردن تدين اقتحام الملحقية الثقافية السعودية بالخرطوم

جريمة تهز الأردن.. 6 أشخاص يضربون أحد الأقارب حتى الموت

ترشيحاتنا

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

تتكتم عن الصعوبات.. بوتين يوجه اتهاما جديدا للدول الغربية بسبب الاقتصاد

الترجي ليس الوحيد.. تقارير: الأهلي مهدد بعقوبة من الكاف لهذا السبب

الخارجية: الاتصالات مع الوزراء العرب للتشاور وتنسيق المواقف حول السودان وسوريا

بسبب حجب الأدلة.. صدام كبير بين محاميي ترامب والمدعين العامين في نيويورك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ