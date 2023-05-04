الأردن .. البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة

أصدر البنك المركزي الأردني، قرارا برفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الأحد القادم.

وفي بيان له؛ قال المركزي الأردني : رفع أسعار الفائدة يأتي في إطار متابعته الدقيقة لكافة المستجدات النقدية والمصرفية والاقتصادية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي والمالي للأردن.

وأعرب- المسؤول الأول عن السياسة النقدية في المملكة - عن ارتياحه تجاه المستجدات المتعلقة بأداء الاقتصاد الوطني والأداء الإيجابي لكافة المؤشرات النقدية والمصرفية في المملكة خلال عام 2022 والفترة المتاحة من عام 2023.

وأشار البنك إلى متابعته لآخر المستجدات الاقتصادية العالمية، ووتيرة تحرك البنوك المركزية لمواجهة الضغوط التضخمية، للمحافظة على الاستقرار النقدي في المملكة.

البنك المركزي الأردني قرر في فبراير الماضي رفع أسعار الفائدة النقدية بمقدار 25 نقطة، وذلك بسبب استمرار الضغوط التضخمية في العالم، التي أسهمت بدورها في ارتفاع معدل التضخم في الأردن إلى 4.2 بالمئة في عام 2022.

ويأتي هذا القرار بعد يوم من رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة، سعيا منه لضمان استقرار الأسعار.