احترس من حيازة الموبايل معك في الحمام | مصير صادم

أثارت وفاه فتاة إيطالية تدعى ماريا أنطونييتا في منزلها الجدل الواسع على السوشيال ميديا ، حيث تعرضت لصدمة كهربائية أدت الي وفاتها في الحمام.

وبحسب وسائل إعلام ايطالية ، توفيت الفتاة الإيطالية نتيجة أخذها التليفون المحمول الحمام وسقوط جهاز الشحن في الماء، والذي تسبب في تعرضها لصدمة كهربائية حتى الموت.

وفيما يلي نستعرض أبرز الأضرار والمخاطر أخذ التليفون والشاحن فى الحمام وفقا لموقع «naija».

الصعق بالكهرباء

استخدام الهاتف في الحمام خطير جدا، وخصوصا إذا كان موصلا بالشاحن الكهربائي، فالحمام يعتبر بيئة خصبة لوقوع حوادث قاتلة بسبب استخدام الهواتف بها، لأنه مليء بمصادر المياه، وبالطبع مجرد تلامس الكهرباء والمياة تحدث كوارث.

الجراثيم والبكتيريا والفيروسات

تلتقط الأيدي البكتيريا والفيروسات طوال الوقت، وهي طريقة يمكن أن تتسبب في العدوى، وكذلك تفعل الهواتف التي نلمسها.

وأظهر عدد من الدراسات التي أجريت حول الاستعمار الميكروبيولوجي للهواتف المحمولة أنه يمكن تلوثها بأنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض خاصة عند تواجدها في الحمام.

الأمراض المناعية

عند لمس الهواتف أثناء التواجد في دورات المياه يزيد من خطر تراكم الجراثيم، حيث أثبتت الدراسة التي أجريت في كلية لندن للصحة والطب، قام الباحثون باختيار 390 هاتفا محمولا لقياس مستوى البكتيريا، أظهرت الدراسة أن 92% من الهواتف التي أخذت منها عينات تراكمت عليها نسبة عالية من البكتيريا.

يذكر أن هذا النوع من الحوادث يعتبر جرس إنذار للتحذير من خطورة استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل عام أثناء الاستخدام، خاصة إذا كانت موصولة بجهاز شحن أو بالتيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال، وأن الحادث يعتبر أيضاً مؤشر للاستخدام المتزايد بشكل مبالغ فيه للهواتف الذكية من جانب المراهقين والشباب.