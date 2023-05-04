عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس من حيازة الموبايل معك في الحمام | مصير صادم

صدى البلد

أثارت وفاه فتاة إيطالية تدعى ماريا أنطونييتا في منزلها الجدل الواسع على السوشيال ميديا ، حيث تعرضت لصدمة كهربائية أدت الي وفاتها في الحمام.

وبحسب وسائل إعلام ايطالية ، توفيت الفتاة الإيطالية نتيجة أخذها التليفون المحمول  الحمام وسقوط جهاز الشحن في الماء، والذي تسبب في تعرضها لصدمة كهربائية حتى الموت.

txt

تحذير من البطيخ.. 8 أضرار كارثية قد تهدد حياتك

txt

سبب غير متوقع لانتشار أمراض القلب.. دراسة تكشف التفاصيل

وفيما يلي نستعرض أبرز الأضرار والمخاطر أخذ التليفون والشاحن فى الحمام وفقا لموقع «naija».

الصعق بالكهرباء

استخدام الهاتف في الحمام خطير جدا، وخصوصا إذا كان موصلا بالشاحن الكهربائي، فالحمام يعتبر بيئة خصبة لوقوع حوادث قاتلة بسبب استخدام الهواتف بها، لأنه مليء بمصادر المياه، وبالطبع مجرد تلامس الكهرباء والمياة تحدث كوارث.

الجراثيم والبكتيريا والفيروسات

تلتقط الأيدي البكتيريا والفيروسات طوال الوقت، وهي طريقة يمكن أن تتسبب في العدوى، وكذلك تفعل الهواتف التي نلمسها.

وأظهر عدد من الدراسات التي أجريت حول الاستعمار الميكروبيولوجي للهواتف المحمولة أنه يمكن تلوثها بأنواع مختلفة من البكتيريا المسببة للأمراض خاصة عند تواجدها  في الحمام.

الأمراض المناعية

عند لمس الهواتف أثناء التواجد في دورات المياه يزيد من خطر تراكم الجراثيم، حيث أثبتت الدراسة التي أجريت في كلية لندن للصحة والطب، قام الباحثون باختيار 390 هاتفا محمولا لقياس مستوى البكتيريا، أظهرت الدراسة أن 92% من الهواتف التي أخذت منها عينات تراكمت عليها نسبة عالية من البكتيريا.

يذكر أن هذا النوع من الحوادث يعتبر جرس إنذار للتحذير من خطورة استخدام الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بشكل عام أثناء الاستخدام، خاصة إذا كانت موصولة بجهاز شحن أو بالتيار الكهربائي بأي شكل من الأشكال، وأن الحادث يعتبر أيضاً مؤشر للاستخدام المتزايد بشكل مبالغ فيه للهواتف الذكية من جانب المراهقين والشباب.

الموبايل الصعق بالكهرباء الشاحن الكهربائي التليفون المحمول البكتيريا والفيروسات استخدام الهواتف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تثبيت أسعار البنزين و1000 جنيه زيادة.. 3 هدايا من الرئيس السيسي للمواطنين

صدمة لعشاق الأهلي.. رحيل ثلاثى الفريق بعد السوبر المصري

لا تخالف المادة 38.. الانضباط تنصف الأهلي في دعوى أزمة كهربا

زيادة أجرة النقل العام والسيرفيس بالقاهرة.. هذه تعريفة الركوب وتنبيه عاجل من المحافظة

كهربا عقوبته بح| "الفولت العالي" يضع الأهلي في حرج.. "المسابقات" تنصفه| ومرتضى يرفض التراجع

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الـ 72 ساعة المقبلة ..القوى العاملة تحذّر هذه الفئة من الانسياق وراء الشائعات .. أبرز أخبار التوك شو

الزمالك رايح جاي| "نادي الوطنية" يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر.. وتهديدات التجميد "فشنك"| القصة الكاملة

تغيير موقف الزمالك من شكوى اتحاد الكرة للفيفا بعد أزمة السوبر

موضوعات متعلقة

تحذير من البطيخ.. 8 أضرار كارثية قد تهدد حياتك

سبب غير متوقع لانتشار أمراض القلب.. دراسة تكشف التفاصيل

خبير ازياء يكشف أحدث موضة في ألوان صيف 2023

موجودة في كل بيت.. فواكه لها مفعول السحر للتخلص من الوزن الزائد

تجنبي الفتور العاطفي والانفصال.. كيف تتخلصي من أزمة الزوج الصامت؟

أسباب صادمة لـ الانزلاق الغضروفي.. أنواعه وطرق علاجه

التهاب الكتف.. أسباب غير متوقعة وطرق علاج فعالة.. متى نلبس الحزام؟

أبراج تعشق الرياضة ولا يمكن الاستغناء عنها.. هل أنت منهم

ترشيحاتنا

نافذة أمل للملاك.. تحركات لإدراج قانون الإيجار القديم على طاولة الحوار الوطني

على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ حلمي بكر في الرياض

بعد مطالب الملاك.. طرد المستأجر وورثته من الوحدة السكنية في هذه الحالات

حرب السودان تنهي حياة زواحف وحيوانات برية نادرة بسبب قلة الماء

انتصار للمبادئ أم هروب من الموسم الصفري.. تفاصيل انسحاب الزمالك من السوبر

ارتفاع كبير.. الروبل الروسي يوجه ضربة قوية لـ الدولار واليورو واليوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اشتعلت من جديد.. القصة الكاملة لـ خناقة رضوى الشربيني وياسمين عز

صنعت بالإمارات وطولها من الرقبة للرجلين.. أطول سلسلة بالخليج تلفت الأنظار

الغوريلا سليم يثير دهشة رواد حديقة حيوان الفيوم.. شاهد ماذا يفعل

إنجاز رياضي لأبناء المؤسسة العسكرية بكأس العالم للخماسى الحديث والبطولة العربية للقوس والسهم

فيديو

وزارة الرياضة تصدم الأهلي بهذا القرار.. والاستئناف تحدد موعد إعلان عقوبة كهربا|فيديوجرف

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار الفيدرالي

17 حالة وفاة.. تفاصيل مأساوية في حادث أتوبيس الوادي الجديد|تغطية خاصة

العاصفة تقترب.. الأرصاد تحذر: اليوم ذروة الموجة الحارة| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ