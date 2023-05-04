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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير من البطيخ.. 8 أضرار كارثية قد تهدد حياتك

فوائد البطيخ
فوائد البطيخ

تناول البطيخ له فوائد عديدة ومتنوعة، ويمد الجسم بعناصر غذائية مهمة، ولكن القاعدة تقول إن الإفراط في تناول أي شيء يكون مضر بالصحة ، فهناك الكثير من المواطنين اعتادوا تناول البطيخ بكثرة وبإسراف شديد خاصة في أوقات الحر الشديد وارتفاع درجات الحرارة ، لما يعطيه للجسم من بردوة لاحتواءه علي نسبة عالية من المياه ، لكن  الاطباء حذروا من الافراط في تناوله وذكروا بعض الاضرار التي قد يسببها الافراط في تناول البطيخ وفقا لموقع hindustantimes.

فوائد البطيخ 


١- البطيخ مصدر  للماء والألياف الغذائية  لذلك فان الاستهلاك بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال، والانتفاخ، والغازات وغيرها.

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٢-  الإفراط في تناول البطيخ  يرفع من مستويات السكر في الدم، حيث  أنها تحتوي على نسبة عالية من السكر فبالتالي إذا كنت مصابًا بداء السكري تأكد دائمًا من استشارة الطبيب قبل الافراط في تناوله.

٣- يجب أن يتجنب الأشخاص الذين يشربون الكحوليات بكثرة  عدم تناول كميات كبيرة من البطيخ لان المستوى العالي من الليكوبين  الموجود في البطيخ قد يتفاعل مع الكحول، مما يسبب المزيد من التهاب الكبد .

٤- قد يؤدي إلى ما يسمى تسمم الماء أو فرط الماء هو حالة يكون يحتوي فيها جسمك على فائض من الماء، مما يؤدي إلى فقدان محتوى الصوديوم.

٥- يستحسن عدم تناوله في المساء، لتجنب الاستيقاظ أثناء النوم أكثر من مرة للتبول.

٦- من المعروف أن البطيخ مصدر رائع للبوتاسيوم وهو عنصر غذائي حيوي يلعب العديد من الأدوار في الحفاظ على صحة الجسم ، ويمكن أن يؤدي الكثير من البوتاسيوم إلى مشاكل في القلب والأوعية الدموية مثل عدم انتظام ضربات القلب، وضعف معدل النبض.

٧- تناول الشخص الكثير من البطيخ، فقد يصاب بفرط بوتاسيوم الدم فالأفراد المصابون بأمراض الكلى أو مرض السكري الذي لا يتم التحكم فيه بشكل جيد هم أكثر عرضة لخطر الإصابة، الشيء نفسه ينطبق على أولئك الذين يتناولون الأدوية التي تمنع الكلى من إفراز البوتاسيوم.

٨- كل من يعاني من الإسهال وحصى الكلى وتصلب الشرايين وورم البروستات الحميد  يجب عدم الافراط في تناول البطيخ.

٩- احتواء البطيخ علي نسبة عالية من السكر  قد تؤدي إلى زيادة الوزن، خاصةً أن الغالبية العظمى من الأشخاص يتناولون البطيخ قبل النوم  مباشرة.

ارتفاع درجات الحرار الانتفاخ والغازات الألياف الغذائية الإفراط فى تناول السكر في الدم تناول البطيخ جهاز الهضمي ستويات السكر في الدم عدم انتظام ضربات القلب مشاكل في الجهاز الهضمي مستويات السكر في الدم وإرتفاع درجات الحرارة مصاب ا بداء السكري ​​​​​​​health

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