على كرسي متحرك.. أول ظهور لـ حلمي بكر في الرياض

نشر الفنان محمد فؤاد مجموعة من الصور له خلال تواجده في الرياض لحضور حفل ليلة الموجي، وظهر معه في الصور عدد من صناع الاغنية ونجوم الفن من بينهم الموسيقار حلمي بكر الذي ظهر على كرسي متحرك.

تنقل على الهواء مباشرة قناتا "مزيكا" وmbc ، حفل "ليلة الموسيقار محمد الموجي في الرياض" الذى تقيمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية برعاية المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة، تكريما للموسيقار الراحل محمد الموجى.



ويقام الحفل على خشبة مسرح أبوبكر سالم، بمنطقة بوليفارد رياض سيتى، ويتضمن عددا كبيرا من الأغانى والألحان التي اشتهر بها وغناها نجوم وكبار المطربين في الوطن العربى، أمثال أم كلثوم، وعبدالحليم حافظ، ونجاة الصغيرة، وشادية، وفايزة أحمد، ووردة، وصباح، وطلال مداح، والأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن. يشارك في الغناء بالحفل كوكبة من المطربين، في مقدمتهم أنغام، عبادى الجوهر، صابر الرباعى، وائل جسار، شيرين عبدالوهاب، مى فاروق، زينة عماد، ماجد المهندس، ويشرف على الحفل يحيى الموجى، تحت قيادة المايسترو وليد فايد.